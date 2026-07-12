Hoteles de Tampico tendrán cámaras conectadas al C-5 antes de finalizar septiembre

Este proyecto surgió por iniciativa de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y que ha contado con una respuesta favorable por parte del municipio.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Los 19 hoteles de Tampico contarán con cámaras de videovigilancia conectadas al C-5 antes de que concluya septiembre, informó el presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Sergio Jorge Marón Ceja, quien destacó que la medida fortalecerá la seguridad de visitantes y empresarios del sector.

El dirigente hotelero señaló que este proyecto surgió por iniciativa de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y que ha contado con una respuesta favorable por parte del municipio.

«Platicaba al respecto con la presidenta, Mónica Villarreal Anaya y la respuesta siempre ha sido positiva, quiero recordarles que esta iniciativa es de ella, no fue de los hoteleros, no fue de seguridad»

Explicó que las cámaras estarán dirigidas hacia los accesos de los hoteles y serán monitoreadas de manera permanente desde el C-5, lo que permitirá una respuesta más rápida ante cualquier eventualidad. Además, se analiza la implementación de botones de pánico.

«La idea de la presidenta es que al tener las cámaras dirigidas hacia nuestros hoteles y monitoreadas por el C-5, nuestros visitantes y también nosotros como propietarios nos sintamos seguros de que nos están monitoreando; por cualquier cosa se está buscando la implementación del botón de pánico»

Marón Ceja comentó que de acuerdo con la estimación de la autoridad municipal, la instalación de los equipos concluirá en aproximadamente dos meses.

«Más o menos en un lapso de dos meses quedarían instaladas las cámaras en nuestras propiedades… finales de septiembre ya vamos a tener la mayoría de los hoteles en Tampico»

Indicó que en esta primera etapa se colocará una cámara de videovigilancia en cada uno de los 19 hoteles establecidos en el municipio, con el objetivo de reforzar la percepción de seguridad para los turistas que visitan el puerto.