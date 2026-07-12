Multan a FMF con 42.8 MDP por violaciones a la protección de datos con FAN ID

A través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se multó a la FMF por el incumplimiento a la legislación en materia de la protección de datos personales

MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF) por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el sistema FAN ID.

La resolución determinó que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, cometió dos infracciones:

1. No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles.

La FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el «FAN ID», pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles. Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

2. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

Para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento. La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

La autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.

Crédito: FMF

El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo con su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024. Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.

Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente. En caso de que ello ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la protección efectiva de los datos personales y con la defensa de los derechos de quienes confían su información personal a terceros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO