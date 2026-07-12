Te decimos qué es el Certificado de Supervivencia IMSS y cómo tramitarlo

El IMSS aclaró que sus pensionistas que se encuentran en México, ya no deberán acudir a ventanillas para realizar la comprobación de supervivencia

MÉXICO.- Buenas noticias para pensionistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no será necesaria la comprobación de supervivencia en ventanillas, siempre y cuando mantengan su información personal actualizada, ya que es requerida para notificarle asuntos relacionados con su pensión.

Recuerda que el Certificado de Supervivencia o Comprobación de Supervivencia del IMSS es indispensable para poder recibir su pago mensual

En el caso de las personas que residen fuera de México, continuarán acudiendo a la Representación Consular más cercana a su domicilio, ya que de no verificar su supervivencia, podrían enfrentarse a la suspensión del envío de sus cheques de pensión.

¿Cuáles son los documentos que debo presentar para la comprobación de supervivencia?

Cada uno de los jubilados o pensionados deberán entregar en original y copia su credencial de pensionista, del pasaporte, matrícula consular o su INE.

Asimismo, deben proporcionar el número de seguridad social del IMSS y su último talón de pago. Sumado a esto, deben proporcionar domicilio y teléfono actual, de acuerdo con información del Gobierno federal.

Comprobación de Supervivencia. Foto: Gobierno de México

¿Cada cuándo se debe sacar?

De acuerdo con información oficial, aquellos pensionistas que viven en el extranjero no tienen una fecha fija para verificar su supervivencia en el año; sin embargo, la única condición es acreditarla cada seis meses.

De no realizar este proceso, como se señaló antes, las instituciones podrían suspender el envío de sus cheques de pensión

¿Qué documentos debe entregar un pensionistas del ISSSTE para la comprobación de supervivencia?

También deben acudir a la Representación Consular más cercana a su domicilio y solicitar la expedición del “Certificado de Supervivencia” con los siguientes documentos:

Original y fotocopia de su credencial de pensionista del ISSSTE , del pasaporte, matrícula consular o INE.

, del pasaporte, matrícula consular o INE. Proporcionar el número de pensionista que el ISSSTE.

que el ISSSTE. Último talón de pago .

. Una fotografía, de frente, a color, tamaño credencial

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO