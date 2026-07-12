VIDEO: Conductor amenaza con arma de fuego a motociclista y después lo persigue en NL

Aunque el motociclista no resultó herido por el arma de fuego sí se llevó un fuerte susto al ver cómo el conductor lo persiguió por varias calles con lo que se presume, era un arma de fuego

GUADALUPE, NUEVO LEÓN.- Un momento de tensión entre un conductor y un motociclista en Guadalupe, Nuevo León, se volvió viral en redes sociales porque lo que parecía un simple incidente vial se convirtió en una amenaza con arma de fuego y persecución del conductor al biker; el momento quedó grabado gracias a la cámara de seguridad instalada en el casco del joven.

Aunque se desconoce con exactitud cuál fue la situación que desató el conflicto entre los conductores sobre la avenida Pablo Livas y Serafón Peña, en el video se aprecia cómo ambos conductores tuvieron un desacuerdo ante el que el hombre a bordo de un vehículo rojo no reaccionó nada bien, pues inmediatamente habría apuntado al motociclista con una presunta arma de fuego.

“¡Estás pende** o qué!”, se escucha decir al motociclista en cuanto el conductor del auto rojo se acerca; allí mismo le dijo: “Casi dos veces chocas, casi dos veces chocas”.

Si bien no se alcanza a escuchar cuál es la respuesta del hombre, sí se alcanza a ver cómo desde la ventanilla del auto saca una supuesta arma de fuego para apuntar de forma directa al biker, quien inmediatamente acelera para ponerse a salvo y escapar del conflicto vial.

Lo que no veía venir es que el sujeto comenzaría a perseguirlo por al menos un par de calles para continuar con las amenazas; por su parte, el joven de la motocicleta al no poder perderle el rastro en la unidad, decidió bajarse y correr en sentido contrario para ganar tiempo frente al presunto agresor, quien finalmente continuó con su marcha sin detenerse en el joven.

Luego de que las imágenes se viralizaron en redes sociales, la policía de Guadalupe en Nuevo León dio a conocer que se habían iniciado las investigaciones correspondientes y revisando las cámaras de seguridad para tratar de dar con el resultado y este fin de semana confirmaron la detención del presunto implicado, quien además habría robado el vehículo con el que persiguió al motociclista.

De acuerdo con los detalles de la Policía de Guadalupe, el incidente entre el conductor y el motociclista ocurrió entre el 14 y el 29 de julio, aunque se volvió viral en los últimos días; además, añadieron que por esas mismas fechas fue cuando el sujeto presuntamente habría robado el vehículo con el que aparentemente agredió al biker.

“Se estableció que el vehículo involucrado había sido robado el 14 de junio en el municipio de Juárez y fue recuperado por nuestros oficiales el 30 de junio. Además, quien presuntamente lo conducía fue detenido el 1 de julio por nuestros policías motorizados tras un robo con violencia y un enfrentamiento armado contra los oficiales. El análisis de las imágenes confirmó que el video fue grabado entre el 14 y el 29 de junio”, se lee en el comunicado de las autoridades de Guadalupe.

Además del robo del auto, se le señala por presuntos robos con violencia. (Foto: FB Poloicía de Guadalupe)

Cabe destacar que además de la aclaración publicado este fin de semana, el pasado 1 de julio la Policía de Guadalupe también compartió un mensaje mencionando la detención del hombre por varios presuntos robos con violencia en las últimas semanas y quien además disparó contra los uniformados.

“Tras una persecución, policías de Guadalupe lograron la captura de un presunto delincuente quien abrió fuego contra ellos. Los oficiales repelieron la agresión y el hombre resultó herido. Presuntamente está relacionado con varios robos con violencia en las últimas semanas en Guadalupe y Apodaca”, se lee en el comunicado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO