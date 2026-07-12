VIDEO: Llega vestido de Dr Simi a la graduación de su hija y enternece las redes

El hombre no logró cambiarse tras salir de trabajar y acudió a la ceremonia de graduación con su botarga del Dr Simi, un momento que se volvió viral en redes sociales

MÉXICO.- ¡Lo más tierno que verás hoy! Un papá se volvió viral en redes sociales por demostrar que con tal de estar presente en los momentos importantes de su hija, es capaz de hacer de todo y eso incluye salir corriendo del trabajo para llegar a tiempo, y prueba de ello es que acudió a la ceremonia de graduación de su pequeña vestido con la botarga del Dr Simi.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que en una escuela primaria, mientras se hacía la entrega de las diplomas a los estudiantes, desde la puerta se asomaba una botarga del Dr Simi para presenciar el momento y dejar un recuerdo único tanto para la menor, como para el resto de los presentes y del Internet entero.

De acuerdo con los detalles que compartió la persona que grabó el momento, el padre de familia acudió a trabajar de forma normal; sin embargo, para poder llegar al gran momento decidió salirse del trabajo sin cambiarse para que no se le hiciera tarde; en el mensaje incluso se menciona que deberían de existir más padres como él, quien puso el ejemplo.

“Más papás como él. No alcanzó a cambiarse y llegó disfrazado de Dr. Simi a la graduación de su hija”, se lee en el mensaje.

Estas imágenes que ya son sumamente virales en redes sociales también demuestran que el esfuerzo de un padre por sus hijos es enorme y que no importa si se lleva la ropa más elegante o el uniforme del trabajo, lo importante es estar presentes.

Ante ello, muchas personas se vieron conmovidas con el gesto y pronto, las reacciones en redes sociales dejaron mensajes como:

El Dr Simi donde sea menos en la farmacia

La neta yo estaría súper feliz de tener al doctor Simi en mi graduación

Que cosa más hermosa

Qué chido que tu papá sea el Dr Simi

Lo amo

México ganándole una vez más a la IA

Lo importante es su presencia

Los hijos siempre son prioridad

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO