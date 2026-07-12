VIDEO: Varias personas mueren en una feria en Viña del Mar

Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, precisaron autoridades chilenas

VIÑA DEL MAR, CHILE.- Varias personas perdieron la vida en plena luz del día toda vez que estaban en una feria ubicada en Viña del Mar en Chile. El incidente se registró este domingo por la mañana cuando un sujeto conducía su automóvil, pero de pronto perdió el control del vehículo.

El conductor del vehículo perdió el control y terminó volcado cuando ingresó al Mercado al Aire Libre Gómez Carreño en la Región de Valparaíso. En su camino el sujeto atropelló a varias personas causando la muerte de al menos seis personas que estaban en el sitio.

Asimismo, las autoridades chilenas informaron que otras siete personas resultaron heridas al ser arrolladas por el automovilista, las cuales fueron trasladadas para su atención médica. Según los primeros reportes de la policía, el chofer del carro fue el culpable de la tragedia.

¿Qué provocó que el automovilista matara a seis personas en la feria?

El conductor «habría perdido el control» y atropelló a múltiples personas que estaban al costado de la feria de Caupolicán, informó el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar ubicada a unos 120 km al oeste de Santiago.

Un automovilista atropelló a varias personas matando a seis. Foto: X @rgcqcl

El conductor fue detenido y fue sometido a un examen de alcoholemia, según la policía. «Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente», precisó Guaita en un mensaje de Carabineros enviado a AFP.

El automovilista fue salvado de ser linchado

Los primeros testimonios recogidos por la policía afirmaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad por una vía junto a la feria. Las autoridades no confirmaron de inmediato si los fallecidos eran feriantes o transeúntes.

En videos que circulan en las redes sociales se observa cuando el conductor del automóvil y presunto asesino de las seis personas, es escoltado por oficiales de policía mientras es perseguido por otras personas que intentan golpearlo.

No obstante, el automovilista logró ser ingresado en una de las patrullas del cuerpo de Carabineros para ser trasladado a la estación de policía donde deberá permanecer durante el desarrollo de las pesquisas al haber causado la muerte de varias personas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO