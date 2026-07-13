Muere el actor Sam Neill, protagonista de «Jurassic Park», tenía 78 años de edad

Los familiares señalaron que el deceso ocurrió de manera repentina e inesperada en Australia

AUSTRALIA.- El actor Sam Neill, reconocido internacionalmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga «Jurassic Park», falleció este lunes a los 78 años, según informó su familia a través de un comunicado oficial. Los familiares señalaron que el deceso ocurrió de manera repentina e inesperada en Australia, donde el actor pasó sus últimos momentos acompañado por sus seres queridos. Asimismo, solicitaron respeto a su privacidad mientras atraviesan el duelo.

El fallecimiento ocurrió apenas unos meses después de comunicar públicamente que había superado el cáncer de sangre contra el que luchó durante varios años. Su familia informó que el deceso fue «repentino e inesperado», aunque destacó que el actor permanecía libre de la enfermedad al momento de su muerte. En el mensaje, sus familiares señalaron que Neill murió rodeado de sus seres queridos y agradecieron la atención brindada por el personal del Hospital Privado St. Vincent. También pidieron respeto a su privacidad mientras atraviesan el duelo y adelantaron que más adelante compartirán información adicional. La familia no dio a conocer la causa del fallecimiento.

La noticia causó sorpresa entre seguidores y colegas del actor, ya que apenas unos meses antes había compartido una actualización positiva sobre su estado de salud. especialmente porque, en abril de 2026, el propio Neill había revelado que los estudios médicos ya no detectaban rastros del cáncer. El actor explicó entonces que, después de que la quimioterapia dejara de ser efectiva, se sometió a una terapia experimental con células CAR-T, tratamiento que logró mantener la enfermedad en remisión.

Durante aquella etapa, Sam Neill habló con franqueza sobre su salud. Reconoció que hubo momentos en los que creyó que no sobreviviría, pero también expresó su entusiasmo por regresar a los sets de filmación y continuar con nuevos proyectos. Incluso había retomado actividades públicas y mantenía una presencia constante en redes sociales, donde compartía imágenes de su vida en Nueva Zelanda y de su viñedo.

Una batalla contra el cáncer que hizo pública

Las autoridades médicas y sus familiares no han informado oficialmente cuál fue la causa del deceso | Redes sociales

El actor dio a conocer en 2023 que padecía un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de cáncer de la sangre. La enfermedad fue detectada después de que presentara inflamación en los ganglios mientras participaba en la promoción de «Jurassic World Dominion«, cinta en la que volvió a interpretar al paleontólogo Alan Grant, personaje que marcó su carrera.

Neill relató que la quimioterapia dejó de funcionar, por lo que optó por un tratamiento de inmunoterapia con células CAR-T dentro de un programa médico en Australia. Gracias a esa terapia, meses después recibió una noticia de que las pruebas ya no mostraban evidencia de cáncer en su organismo. Él mismo calificó el resultado como «extraordinario» y expresó su deseo de que más pacientes pudieran acceder a ese procedimiento.

Pese a haber superado la enfermedad, su familia aclaró que su fallecimiento fue inesperado y que el actor permanecía libre de cáncer hasta el momento de su muerte. Las autoridades médicas y sus familiares no han informado oficialmente cuál fue la causa del deceso.

El legado de una estrella de Hollywood

Fuera de los reflectores, el actor disfrutaba administrar su viñedo Two Paddocks | Redes sociales

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Sam Neill se mudó siendo niño a Nueva Zelanda, país donde inició una carrera que se extendió por más de cinco décadas. Participó en más de un centenar de producciones de cine y televisión, aunque alcanzó reconocimiento mundial con «Jurassic Park«, además de filmes como «El piano», «La caza del Octubre Rojo», «Event Horizon» y series como «Peaky Blinders».

Fuera de los reflectores, el actor disfrutaba administrar su viñedo Two Paddocks, en la región de Central Otago, y compartir momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Ahora, deja una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más queridas del cine internacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO