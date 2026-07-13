Según API no hay huachicol

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL Á. AGUILAR RODRÍGUEZ

Por : Miguel Angel Aguilar Rodriguez



Hace apenas unos cuantos días se decomisaron millones de litros de combustible robado, contrabando conocido mundialmente como huachicol en H. Matamoros y en Reynosa otra parte y ahora el Director General de la Administración Portuaria Integral API un tal GUSTAVO GUZMÁN FERNÁNDEZ sale con la puntada que ahora sí mantiene libre de operaciones relacionadas con el muy productivo huachicol fiscal, al menos el Puerto de H. Matamoros lo está y todavía afirma que como administradores que son garantizan instalaciones listas y reguladas y que la Marina se encarga de la seguridad portuaria uyy que bueno, así las cosas.



Desde luego que las “declaraciones” del mentado funcionario lejos de ser tomadas en cuenta debieran ser investigadas por parte de las autoridades federales pues no dejan de ser una burla por decir lo menos, habida cuenta que el tráfico de combustible robado se sigue dando sin el menor rubor, o poco alguien cree que GUZMÁN FERNÁNDEZ desconoce el brutal problema, por favor.



En tanto luego que han sido descubiertos los un y mil tráfiques que realiza el Director de Tránsito Municipal JAVIER CÓRDOVA GONZÁLEZ hace un llamado a diversas asociaciones civiles y cámaras empresariales según su sesuda mente para que se den cuenta de la complejidad de algunas de sus acciones principalmente el operativo antialcohol el cual por cierto le ha dejado enormes ganancias producto de la extorsión que cometen sus muchachitos en el mentado operativo.



Para nadie es desconocido que el “jefe” CÓRDOVA se despacha con la cuchara grande cada que instala el operativo antialcohol en distintos puntos de la capital del estado, siendo como bien se sabe la extorsión la principal acción que realiza, no en balde el presidente municipal LALO GATTAS BÁEZ tuvo que salir públicamente a frenar la desmedido e ilícito delito pues las quejas eran por cientos.



Ahora pomposamente el muy oscuro funcionario está invitando a medio mundo para que constate que su actividad es muy difícil, y si lo es porque sigue tan campante al frente de la mentada corporación policiaca, vaya sujetete.



En otro tema por fin el panismo en la entidad se puso de acuerdo al menos así lo denota la integración del CEE del PAN teniendo como bien se sabe a la cabeza a GLORIA GARZA y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS quienes en su primera aparición como tal ante los medios de comunicación sostuvieron que es primordial cohesionar al partido con miras a la elección venidera y en donde hacen la invitación a participar a todo aquel que comulgue con los colores del partido.



En su narrativa dejaron muy en claro también que nada les une al pasado en clara referencia al grupo comandado y dominado por el ex gobernador del estado y hoy prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que no es otro que el de los perdedores OMHEIRA REYNA LÓPEZ, FRANCISCO GARZA DE COSS, en primer plano secundados y apoyados desde la oscuridad por ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro”.



En otro tema, en Tamaulipas hay una visión integral del manejo del recurso del agua, desde el punto de vista, primero, el humano, después, el desarrollo agrícola y sustentable de la producción de alimentos y también en la gestión para tener suficiente para el desarrollo empresarial, aseguró el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Dentro del segundo programa de la serie “El Agua Produce” en diálogos con Américo, el mandatario estatal externó que esta visión integral está contemplada en la Ley Federal de

Aguas impulsada por la presidente CLAUDIA SHEINBAUM PARDO con esfuerzo al que se suma el estado cuidando el debido cumplimiento de las concesiones para evitar la sobre explotación o el mal uso de este recurso tan esencial para el consumo humano y sustento del campo.

Destacó el gobernador el apoyo brindado por la presidenta SHEINBAUM con más de 4 mil 200 millones de pesos para la tecnificación de los Distritos de riego 025 y 026 en la frontera. En tanto con trabajos vespertinos y sabatinos el Programa de Conservación de Vialidades avanza en distintos sectores de Victoria con bacheos, recarpeteo y rehabilitación de calles dañadas.

El alcalde LALO GATTAS BÁEZ destacó que el programa responde a compromisos adquiridos directamente con las familias victorenses, “cada calle que rehabilitamos es un compromiso cumplido, el bienestar también se construye con vialidades seguras y en buen estado» aseguró el Jefe de la Comuna Municipal.



En la última semana personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimento atendió sectores del Fraccionamiento Sierra Gorda, acceso al Cuartel Militar, Colonia Miguel Alemán, avenida del Estudiante, boulevard José López Portillo, avenida Centro Universitario y calle uno, de Bravo a Abasolo de la zona centro.



Correo: maguilar96hotmail.com