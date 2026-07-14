Activan estrategia de seguridad para el verano en Victoria

El operativo contempla recorridos permanentes en centros turísticos, cajeros automáticos y zonas de alta afluencia, además de una atención especial a las instituciones educativas, donde históricamente se registran robos durante los periodos vacacionales.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias victorenses y de los visitantes durante el periodo vacacional, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, puso en marcha el Operativo Verano Seguro 2026, una estrategia coordinada entre corporaciones federales, estatales y municipales que mantendrán vigilancia permanente en la capital tamaulipeca.

Durante el arranque del operativo, el edil aseguró que el Gobierno Municipal no bajará la guardia durante las vacaciones y que todas las dependencias involucradas permanecerán activas las 24 horas del día con más de 350 elementos de distintas corporaciones gubernamentales.

“No vamos a salir de vacaciones. Todas las corporaciones vamos a estar 24-7 en estas vacaciones para que los ciudadanos y también los visitantes estén seguros”, afirmó.

Gattás Báez destacó que Ciudad Victoria continúa consolidándose como un destino atractivo para el turismo regional gracias a sus espacios naturales y a las condiciones de seguridad que prevalecen en la ciudad, por lo que consideró indispensable reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.

El operativo contempla recorridos permanentes en centros turísticos, cajeros automáticos y zonas de alta afluencia, además de una atención especial a las instituciones educativas, donde históricamente se registran robos durante los periodos vacacionales.

“Va a haber vigilancia en las escuelas porque en vacaciones casi siempre tenemos robos de computadoras, equipo y cableado. Queremos que cuando regresen a clases los niños y niñas encuentren sus planteles en buenas condiciones”, explicó.

También informó que la Mesa de Seguridad permanecerá en sesión permanente durante toda la temporada vacacional, lo que permitirá reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse.

Y uno de los puntos que continuará vigente será el operativo antialcohol, medida que el alcalde consideró fundamental para prevenir accidentes viales y salvar vidas.

“No podemos quitar el operativo. Si lo quitamos, la próxima semana empieza a haber muertos, personas prensadas y hospitalizadas. Quien maneja alcoholizado se vuelve un arma y un peligro para los ciudadanos”, advirtió.

Gattás Báez señaló que la creciente actividad nocturna de la ciudad es reflejo de la percepción de seguridad entre la población, por lo que las autoridades tienen la responsabilidad de mantener las acciones preventivas para evitar tragedias.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad durante sus desplazamientos vacacionales, respetando los reglamentos y atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

“Les pido que cuidemos a nuestras familias, que usemos el cinturón de seguridad y que quien vaya manejando no consuma alcohol. Sigamos las indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales”, exhortó.

El alcalde adelantó que se instalarán centros de mando en diversos puntos de la ciudad para brindar apoyo inmediato a la población y atender cualquier emergencia que pudiera surgir durante el periodo vacacional.

En otro tema, reconoció el respaldo del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer los servicios públicos de la capital, destacando la entrega de equipo para la recolección de basura y la inversión realizada en infraestructura.