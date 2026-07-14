Clembuterol llega a la Fiscalía; COEPRIS investiga origen en Nuevo León

Piden a autoridades de ese estado seguir el rastro de la carne para hallar dónde se originó la contaminación

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La detección de carne contaminada con clembuterol en Tamaulipas dejó de ser únicamente un asunto sanitario para convertirse en una investigación penal. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ya presentó una denuncia ante la Fiscalía y, paralelamente, reconstruye la ruta que siguió el producto hasta localizar su posible origen en Nuevo León.

El comisionado estatal de COEPRIS, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, confirmó que las muestras tomadas en dos establecimientos resultaron positivas a esta sustancia prohibida, por lo que se activaron los protocolos de aseguramiento y trazabilidad.

“Nosotros hicimos las denuncias. Hubo dos casos hace dos meses, uno aquí y otro en la frontera. Se tomaron las muestras correspondientes y salieron positivas”, declaró el funcionario.

La investigación no se detuvo con el retiro del producto. Según explicó Rebolledo Urcádiz, COEPRIS solicitó la colaboración de las autoridades sanitarias de Nuevo León para seguir el rastro de la carne y determinar en qué punto de la cadena de distribución se originó la contaminación.

“Hacemos una trazabilidad para ver de dónde viene el producto. Venía de Monterrey y pedimos la coadyuvancia de la autoridad sanitaria de Nuevo León para que se hagan los procedimientos adecuados”, señaló.

El caso representa uno de los episodios más relevantes de vigilancia sanitaria de los últimos meses, ya que involucra no sólo la detección del clembuterol, sino también la coordinación entre dos entidades para identificar el origen del producto.

COEPRIS precisó que la denuncia fue presentada ante la autoridad ministerial debido a que la comercialización de carne contaminada puede constituir un delito contra la salud pública.

“Nosotros hacemos la denuncia ante la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía. Es un delito que debe ser investigado y estamos recabando toda la información necesaria para saber de dónde vino esto”, sostuvo el comisionado.

Durante las inspecciones se realizaron muestreos principalmente en hígado y carne de res, productos donde suele detectarse con mayor facilidad la presencia de clembuterol. Las pruebas de laboratorio confirmaron los resultados positivos que dieron origen a la investigación.

Aunque el decomiso de la carne ya había sido informado previamente, ahora la atención se centra en el avance de las indagatorias. COEPRIS estima que sólo en uno de los establecimientos fueron retirados alrededor de 60 a 80 kilogramos de diversos productos cárnicos.

La colaboración con Nuevo León permitirá verificar el origen del ganado, las condiciones de producción y el posible uso ilegal de esta sustancia en la engorda de animales destinados al consumo humano.

Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, COEPRIS mantendrá los muestreos permanentes en establecimientos dedicados a la venta de carne para detectar oportunamente cualquier nuevo caso y evitar que productos contaminados lleguen a la mesa de las familias tamaulipecas.