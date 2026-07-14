Hallan vehículo de Merari; ella sigue desaparecida

El vehículo fue hallado en el FOVISSSTE de Ciudad Victoria y personal de la Fiscalía General de Justicia trabaja en el sitio para encontrar pistas.

Staff

Expreso-La Razón

Fotos: Fabián Meléndez

Este martes fue encontrada la camioneta de la joven Merari Moya, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes.

El vehículo fue hallado en el FOVISSSTE de Ciudad Victoria y personal de la Fiscalía General de Justicia trabaja en el sitio para encontrar pistas.

La FGJ emitió un boletín de búsqueda para localizar a Zayda Merari Moya Pesina, de 26 años, quien fue vista por última vez el 10 de julio de 2026 en el municipio de Victoria, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero.

De acuerdo con la ficha difundida por la dependencia, la mujer nació el 26 de enero de 2000, mide 1.62 metros, pesa 95 kilogramos, de complexión robusta, tez blanca y cara cuadrada.

Su cabello es abundante, negro y ondulado; sus ojos son café claro, ovalados y regulares. Como seña particular se registró un lunar en el lado derecho de la barbilla, de color negro y aproximadamente un centímetro de diámetro.

Según el boletín, al momento de su desaparición Moya Pesina vestía una blusa de botones de manga corta en color lila con morado, short tipo mezclilla en color negro y sandalias del mismo color.

La FGJ indicó que, ante la falta de información sobre su paradero, existe la posibilidad de que la mujer sea víctima de algún delito. La corporación puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 911 y 8343186150 para quienes cuenten con información que ayude a su localización.