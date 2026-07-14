Le ponen tache a cinco playas

La Cofepris recomienda a los turistas y bañistas evitar actividades de nado u otro tipo de contacto directo con el agua en esas zonas

Staff

Ciudad de México.-La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dado a conocer los resultados de su monitoreo previo a la temporada vacacional sobre la calidad del agua de mar y, aunque y aptas para su uso recreativo, cinco de ellas fueron clasificadas como no aptas para el uso recreativo.

El monitoreo forma parte del programa Playas Limpias 2026, que se llevó a cabo entre el 15 de junio y el 1 de julio. Durante ese periodo, se recolectaron y procesaron 2 mil 279 muestras de agua marina en 393 puntos estratégicos de los 17 Estados costeros del país.

El reporte, publicado el 10 de julio de 2026, indica que existen cinco playas con concentraciones elevadas de bacterias que superan el umbral de riesgo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el análisis, en estas cinco playas se pueden encontrar concentraciones de más de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. La Cofepris recomienda a los turistas y bañistas evitar actividades de nado u otro tipo de contacto directo con el agua en estas zonas:

Playa de Tijuana, en Tijuana, Baja California.

Playa del Cuale, en Puerto Vallarta, , Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.

Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Playa José Martí, en Veracruz, Veracruz.

Playa Tumbao, en Veracruz, Veracruz.

El monitoreo se realiza en cada temporada vacacional. En diciembre de 2025, el reporte señaló la contaminación de seis playas mexicanas, como Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en el Estado de Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas. En 2026, las playas Tijuana, en Baja California y José Martí, en Veracruz, vuelven a aparecer en la lista.

Este verano, el panorama general en las playas mexicanas es positivo a pesar de los cinco casos detectados. De las 284 playas evaluadas, el 98,3% cuenta con las condiciones microbiológicas adecuadas para realizar actividades recreativas de contacto directo, y cumplen con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades sanitarias de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, junto con los comités de playas limpias y los Gobiernos locales, ya implementan planes de saneamiento urgente en las cinco zonas afectadas.

Entre las acciones se incluye la colocación de señalización preventiva para informar a la población, mientras trabajan para que estos litorales recuperen su condición de aptos.

La Cofepris recomienda a los bañistas abstenerse de realizar actividades de nado u otros usos recreativos que impliquen contacto directo en las playas señaladas como no aptas. Asimismo, señala que la preservación de estos entornos salubres y la protección de la salud colectiva son compromisos compartidos.

El trabajo ha sido coordinado entre Cofepris, las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública. El monitoreo de la calidad del agua en las playas se puede seguir a través de la aplicación móvil Playas Mx.