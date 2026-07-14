Moneda de 10 pesos tendrá ahora corazón de acero

El núcleo dejará de fabricarse con la aleación de alpaca plateada y pasará a elaborarse con acero recubierto de níquel a partir de este año

Staff

Ciudad de México.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución que modifica la composición metálica del centro de la moneda de 10 pesos. El documento, firmado por el secretario Édgar Abraham Amador Zamora, establece que el núcleo dejará de fabricarse con la aleación de alpaca plateada y pasará a elaborarse con acero recubierto de níquel a partir de este año.

La resolución precisa que el cambio abarca únicamente la parte central de la pieza, mientras el anillo exterior de color dorado conservará los materiales y características que tiene actualmente. La alpaca plateada que se utiliza hoy en el centro de la moneda está compuesta por una mezcla de cobre, níquel y zinc.

El ajuste responde a una propuesta de la junta de gobierno del Banco de México, aprobada en sesión del 27 de febrero, en la que se planteó a la dependencia federal sustituir la aleación vigente.

La justificación legal se sustenta en el decreto publicado el 19 de enero, que reformó el artículo tercero de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos únicamente en lo referente a esta denominación.

En el texto se indica que «la composición metálica del centro de las monedas de diez pesos se sustituye de la aleación de alpaca plateada que actualmente se utiliza, por la de acero recubierto de níquel, a partir de 2026».

La acuñación de las nuevas piezas podrá iniciar durante este ejercicio, una vez que se realicen los ajustes técnicos necesarios en el proceso de fabricación. No se especificó una fecha exacta para el arranque de la producción ni el volumen de monedas que se elaborarán bajo este esquema.

Las monedas de 10 pesos que circulan actualmente con núcleo de alpaca mantendrán su poder liberatorio conforme a lo que señala el artículo quinto de la Ley Monetaria. Es decir, seguirán siendo válidas para cualquier transacción y convivirán con las piezas de nueva composición hasta que el Banco de México las retire de circulación por el desgaste habitual del uso diario.