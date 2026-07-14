No estaba muerto andaba de parranda

Fue falsa alarma el ciclista reportado caído a las márgenes del rio San Marcos a la altura de la colonia Moderna, andaba ebrio

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un hombre en completo estado de ebriedad provocó la movilización de los cuerpos de emergencia luego de que fuera reportado inconsciente tras caer hacia las márgenes del río San Marcos.

Eran las 10:00 de la mañana cuando una persona se comunicó al número de emergencias 911 para informar que, poco antes del puente de la colonia Moderna, sobre el bulevar Praxedis Balboa, un hombre se había precipitado con todo y bicicleta a las márgenes del San Marcos.

Tomando en cuenta la altura de la que pudo haber caído y las posibles lesiones, los cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona en una ambulancia, una camioneta y un camión de rescate.

La sorpresa de paramédicos y rescatistas fue mayúscula, pues al llegar al punto señalado únicamente encontraron al hombre tirado, pero no a las orillas del río, sino en la banqueta del bulevar Praxedis.

Para colmo, el hombre no estaba inconsciente, solo se había tomado una siesta, ya que se encontraba completamente ebrio. Tras despertarlo y preguntarle si se encontraba bien físicamente, el sujeto contestó que no tenía nada, tomó su bicicleta y se retiró del lugar.