Panteones bajo revisión; municipio identificará y notificará a dueños de tumbas de riesgo

La conservación de las criptas corresponde a sus propietarios y no al Ayuntamiento, ya que la responsabilidad de la autoridad municipal se limita al mantenimiento de áreas comunes, corte de maleza y limpieza de los cementerios

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El accidente registrado en el Panteón del Cero, donde una tumba colapsó al paso de un visitante, llevó al Ayuntamiento de Victoria a emprender un censo general para detectar criptas deterioradas en todos los cementerios municipales, con el propósito de prevenir nuevos incidentes y ubicar a los propietarios para que realicen las reparaciones necesarias.

El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Victoria, Marco Antonio Cantú Mercado, informó que la revisión abarcará todos los panteones municipales para identificar tumbas abiertas, fracturadas o con riesgo de colapso, luego del percance ocurrido en uno de los cementerios más antiguos de la capital.

El funcionario aclaró que el accidente no fue consecuencia de la maleza ni de la falta de limpieza en el panteón, sino del deterioro estructural de una cripta que cedió bajo el peso de una persona.

«No estaba abierta, estaba cerrada y sí colapsó.»

Cantú Mercado explicó que, una vez concluido el censo, el municipio contará con un diagnóstico completo del estado de las criptas para establecer medidas preventivas y evitar que situaciones similares vuelvan a poner en riesgo a los visitantes.

«Se está haciendo el censo en todos los panteones pertenecientes al municipio y en próximos días les daremos a conocer cuántas son las tumbas que presentan problemas.»

El secretario subrayó que la conservación de las criptas corresponde a sus propietarios y no al Ayuntamiento, ya que la responsabilidad de la autoridad municipal se limita al mantenimiento de áreas comunes, corte de maleza y limpieza de los cementerios.

«No nos compete a nosotros hacer la reparación de cada tumba.»

Reconoció que existe poca participación de las familias en el mantenimiento de los espacios donde descansan sus seres queridos, lo que ha provocado que numerosas criptas presenten daños por el paso del tiempo.

Incluso señaló que muchas personas caminan sobre las tumbas para acortar camino, práctica que representa un riesgo debido a que algunas estructuras ya perdieron resistencia.

Una vez identificadas las criptas en malas condiciones, el Ayuntamiento notificará a los propietarios mediante los datos disponibles en los registros municipales para que acudan a realizar las reparaciones correspondientes.

En aquellos casos donde ya no existan teléfonos vigentes o no sea posible localizar a los familiares, el municipio recurrirá a publicaciones en medios de comunicación y redes sociales para facilitar la identificación de los lotes.

Cantú Mercado adelantó que se hará pública una relación con los nombres de los propietarios o el número de lote de las tumbas en riesgo, con el objetivo de que las familias atiendan el llamado antes de que se presenten nuevos accidentes.

Mientras tanto, las criptas consideradas peligrosas permanecerán acordonadas con cinta preventiva; sin embargo, lamentó que con frecuencia los propios visitantes retiren las delimitaciones para cruzar por esas áreas.

El funcionario hizo un llamado a la población para respetar las zonas restringidas, evitar caminar sobre las tumbas y brindar mantenimiento periódico a las criptas familiares, al considerar que la prevención será la mejor herramienta para garantizar la seguridad dentro de los panteones municipales.