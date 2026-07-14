Ponen en la mira a los ríos de Victoria este verano

El director de Protección Civil Victoria, Livio Flores Rodríguez, informó que las acciones estarán enfocadas principalmente en los sitios de mayor afluencia de bañistas, donde personal de la dependencia mantendrá recorridos preventivos

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el inicio del periodo vacacional de verano, la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC) implementará un operativo especial de vigilancia en los principales ríos y centros recreativos naturales de Ciudad Victoria, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los visitantes.

El director de Protección Civil Victoria, Livio Flores Rodríguez, informó que las acciones estarán enfocadas principalmente en los sitios de mayor afluencia de bañistas, donde personal de la dependencia mantendrá recorridos preventivos y monitoreo permanente de las condiciones climatológicas.

“Más que nada, la visita a los ríos es donde vamos a estar pendientes. También estaremos atentos a los pronósticos del tiempo para emitir recomendaciones oportunas a la ciudadanía”, señaló.

El funcionario exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Gobierno Municipal, especialmente ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas que pudiera representar un riesgo para quienes acuden a estos espacios recreativos.

Entre las principales recomendaciones destacó evitar permanecer cerca de los cauces durante lluvias, vigilar en todo momento a niñas y niños, así como prestar especial atención a adultos mayores y personas vulnerables a las altas temperaturas.

“Les encargamos que estén pendientes de nuestros niños y de los adultos mayores. Si se presentan lluvias, es importante alejarse de los ríos y seguir las indicaciones de las autoridades”, expresó.

Respecto a la demanda ciudadana de reforzar la seguridad en el área de vados sobre carretera interejidal, donde recientemente se registraron decesos por ahogamiento, Flores Rodríguez explicó que existe coordinación con corporaciones estatales encargadas de la vigilancia permanente en esas zonas, aunque reconoció que resulta complicado mantener presencia fija en todos los puntos de riesgo.

No obstante, aseguró que las distintas instituciones de emergencia trabajarán de manera coordinada para atender cualquier eventualidad y responder a las necesidades de la población.

En cuanto al uso de vehículos recreativos como racers y cuatrimotos, recordó que en espacios como Los Troncones se mantiene prohibido su acceso, así como la venta de bebidas alcohólicas, medidas que han contribuido a disminuir incidentes.

Sin embargo, advirtió que el principal problema continúa presentándose en caminos rurales, ranchos y veredas, donde el exceso de velocidad y el consumo de alcohol elevan significativamente el riesgo de accidentes.

“Entendemos que los jóvenes buscan diversión, pero muchas veces no dimensionan el peligro. Por eso es importante que los padres de familia estén pendientes y que todos actúen con responsabilidad”, subrayó.

Para el operativo vacacional participarán corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas Tránsito Municipal, Guardia Estatal, cuerpos de emergencia y otras dependencias de seguridad, lo que permitirá una cobertura integral en los principales puntos turísticos y recreativos de la capital.

Finalmente, el titular de Protección Civil señaló que, hasta el momento, no existen pronósticos de lluvias torrenciales que puedan provocar crecientes repentinas en los ríos de la región, aunque reiteró que la dependencia mantendrá vigilancia constante durante todo el periodo vacacional.