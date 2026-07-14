Se reducen 12% homicidios dolosos en Tamaulipas

Ocupa el lugar 13 a nivel nacional en primer semestre 2026

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Tamaulipas se ubicó en el lugar 13 nacional con el menor número de víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre de 2026 y registró una reducción de 11.8 por ciento en el promedio diario de este delito respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos fueron presentados por la secretaria ejecutiva del organismo, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre enero a junio de este año, la entidad contabilizó 97 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 1.1 por ciento del total nacional y la coloca por debajo de la media del país que fue de 280.88 casos.

En este periodo, señaló que ocho entidades concentran el 54 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en el país.

Guanajuato encabezó la lista con 789 víctimas, seguido de Baja California (731), Chihuahua (704), Sinaloa (633), Estado de México (533), Guerrero (500), Morelos (498) y Veracruz (447).

Figueroa Franco, destacó que durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del año previo, 29 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos.

En el caso de Tamaulipas, en la comparación del periodo de 2026 con el mismo pero de 2025, la entidad registró una disminución superior del 11.8 por ciento, resultado que permitió mantener a la entidad entre las de menor incidencia del país.

Los datos presentados por la funcionaria federal, dan cuenta de que en el país, de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidio doloso por mes a nivel nacional, disminuyó en un 48 por ciento.

Detalló que en septiembre del 2024 se registraron un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras al mes de junio de este año, cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la estrategia de seguridad que se fortalece todos los días en las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, para dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva y definir acciones operativas”.