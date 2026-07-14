Suman 1,805 detenidos y decomisan más de una tonelada de fentanilo en Tamaulipas en 18 meses

En los últimos 18 meses, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1,805 personas en flagrancia en Tamaulipas y aseguraron más de una tonelada de fentanilo, además de armas, vehículos blindados y dr0gas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- En los últimos 18 meses, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1,805 personas en flagrancia en Tamaulipas, un promedio de 100 capturas mensuales, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El informe, que comprende del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2026, concentra los resultados de la estrategia de seguridad implementada por autoridades estatales y federales.

Durante ese periodo también fueron asegurados 3,108 vehículos en distintos municipios del estado. Del total, 167 eran unidades blindadas y 71 correspondían a vehículos conocidos como «monstruo», localizados principalmente en la frontera.

En los operativos conjuntos se decomisaron además 1,090 armas de fuego, 6,807 cargadores y 166,677 cartuchos de diversos calibres.

En materia de narcóticos, el reporte señala el aseguramiento de 1,050 kilogramos de fentanilo, así como 118 kilogramos y más de 28,400 dosis de cocaína.

Las autoridades también aseguraron 3,273 kilogramos y más de 21,900 dosis de marihuana.

El balance de la autoridad de seguridad, incluye además el decomiso de 283 kilogramos y más de 9,500 dosis de cristal, así como 1,588 kilogramos y más de 600 dosis de metanfetamina.

Las personas detenidas, además del armamento, vehículos y narcóticos asegurados en las diferentes acciones, fueron puestas a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes