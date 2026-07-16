Aseguran hormigas reina mexicanas en juguetes que iban enviarse a Laos

Empresa de paquetería reporta a las autoridades un envío sospechoso procedente de El Salto, Jalisco

Staff

Guadalajara.-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en Jalisco un cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que pretendía ser enviado de manera ilegal a Laos, país al Sudeste Asiático, oculto dentro de juguetes de plástico y declarado como «figuras de colección», informó la dependencia.

El hallazgo ocurrió el 9 de julio, luego de que una empresa de paquetería reportó un envío sospechoso procedente de El Salto, Jalisco. Al revisar el paquete, inspectores encontraron a los insectos ocultos en tubos de ensayo escondidos dentro de dos juguetes.

«Uno de los juguetes albergaba en el interior de su cabeza 22 tubos de ensayo, con un ejemplar dentro de cada uno. Al momento de su revisión, 13 de las hormigas estaban vivas, mientras 9 ya habían muerto. El segundo juguete contenía ocultos en su estructura 83 tubos que corresponden a 74 ejemplares vivos y 9 muertos», detalla el comunicado.

Tras la valoración de un especialista, la Profepa determinó que las hormigas sobrevivientes no podían permanecer en cautiverio y las liberó en el Área Natural Protegida Cerro Viejo.

La dependencia indicó que continuará el procedimiento administrativo correspondiente y las acciones para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.