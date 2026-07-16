Aumentarán residuos durante el verano en Victoria

El municipio trabaja en la habilitación de nuevas celdas en el relleno sanitario para garantizar la capacidad necesaria ante el crecimiento de la ciudad

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

El periodo vacacional de verano traerá consigo un incremento de entre el 25 y 30 por ciento en la generación de basura tanto en sitios recreativos como en distintos sectores de Ciudad Victoria, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Marco Antonio Cantú Mercado.

El funcionario explicó que durante esta temporada aumenta la afluencia de visitantes en espacios turísticos, mientras que en las colonias también se genera una mayor cantidad de residuos debido a que estudiantes y familias permanecen más tiempo en casa.

“En los lugares turísticos es donde se incrementa por la visita de vacacionistas, pero también en la ciudad aumenta porque las actividades ya no están en las escuelas y la gente permanece más tiempo en sus hogares”, señaló.

Ante esta situación, aseguró que el municipio mantendrá sin modificaciones las rutas de recolección de basura, por lo que hizo un llamado a la población para sacar sus desechos en los horarios y días establecidos.

Indicó que aunque en ocasiones pudiera registrarse algún retraso por fallas mecánicas en las unidades recolectoras, el servicio continuará prestándose de manera regular.

“De que pasamos, pasamos. A veces puede haber algún retraso por alguna falla mecánica porque son unidades que trabajan todo el día, pero la recolección se realiza”, afirmó.

Cantú Mercado destacó que con la incorporación de una nueva unidad recolectora, donada por el gobierno de Tamaulipas, permitirá fortalecer las labores de limpieza y mantenimiento del parque vehicular municipal.

Actualmente, Servicios Públicos cuenta con 30 unidades recolectoras, de las cuales 21 son de modelo reciente, mientras que la meta de la administración municipal es alcanzar las 36 unidades operativas para reforzar la cobertura del servicio en toda la ciudad.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar depositar ramas, cacharros o residuos voluminosos en los puntos de recolección domiciliaria, ya que estos materiales pueden dañar los sistemas hidráulicos de los camiones.

Explicó que este tipo de desechos pueden ser llevados directamente al relleno sanitario, donde su disposición es completamente gratuita.

Finalmente, informó que el municipio trabaja en la habilitación de nuevas celdas en el relleno sanitario para garantizar la capacidad necesaria ante el crecimiento de la ciudad, aunque aseguró que actualmente todavía existe espacio suficiente para la disposición final de los residuos.