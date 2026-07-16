Dengue, bajo control; Salud reporta 38 casos

Las autoridades estatales reiteraron que el monitoreo continuará durante el verano, una temporada en la que históricamente aumentan tanto la presencia del mosquito transmisor.

Por Raúl López García

Expreso

La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que el dengue y los golpes de calor permanecen bajo control en la entidad, al registrar únicamente 38 casos confirmados de la enfermedad transmitida por el mosquito y ningún fallecimiento asociado a estos padecimientos.

El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, señaló que el Gobierno del Estado mantiene una vigilancia permanente por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, con acciones enfocadas en la prevención y atención oportuna de ambos problemas de salud pública.

«Seguimos muy atentos en esos dos aspectos… sin ningún fallecimiento, sin ningún problema, controlados. Hay 38 casos solamente de dengue en este periodo», afirmó el funcionario durante una entrevista con medios de comunicación.

Explicó que las brigadas sanitarias continuarán reforzando las labores de medicina preventiva, principalmente en las zonas con mayor riesgo por la temporada de lluvias y altas temperaturas, con el objetivo de evitar un incremento en los contagios.

El titular de Salud destacó que el comportamiento epidemiológico se mantiene estable, aunque pidió a la población no bajar la guardia y colaborar eliminando criaderos de mosquitos, además de protegerse de las altas temperaturas para prevenir afectaciones.

Las autoridades estatales reiteraron que el monitoreo continuará durante el verano, una temporada en la que históricamente aumentan tanto la presencia del mosquito transmisor del dengue como los riesgos derivados de las altas temperaturas.

NUMERALIA

• 38 casos de dengue registrados en Tamaulipas.

• 0 defunciones por dengue.

• 0 fallecimientos por golpe de calor.

• Vigilancia epidemiológica permanente en todo el estado.