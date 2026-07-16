Detienen al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo por contrabando de combustible

El Ministerio Público Federal obtuvo orden de captura contra el panista por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando

Por Staff

Tijuana.- El ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por autoridades federales, de acuerdo con información difundida por la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN).

Según el citado medio, el propio ex mandatario confirmó su detención mediante una llamada telefónica, en la que señaló que se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público Federal. No obstante, Ruffo Appel no precisó los cargos que se le imputan.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex gobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, luego de obtener una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

En un mensaje difundido en la red social X, la dependencia señaló que la captura deriva de una investigación relacionada con «grandes operaciones de contrabando de combustible» presuntamente realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California.

La FGR indicó que la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que un juez la concediera como parte de las indagatorias.

La fiscalía no dio a conocer más detalles sobre la investigación ni la identidad del exmandatario al que hace referencia en su publicación. Únicamente adelantó que en las próximas horas ofrecerá mayor información sobre el caso.