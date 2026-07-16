Japón recibirá su primer cargamento de petróleo mexicano desde el inicio de la guerra en Irán

Un petrolero que transporta crudo mexicano tiene previsto llegar a Japón aproximadamente el viernes

Por Staff

Tokio.-Un petrolero que transporta crudo mexicano para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy 5021.T, tiene previsto llegar a Japón aproximadamente el viernes, dijo el Ministerio de Industria japonés, lo que ofrece una alternativa a los suministros de Medio Oriente.

Esto marcaría la primera llegada de crudo mexicano a Japón desde que comenzó a finales de febrero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) en un comunicado.

Se espera que el petrolero llegue a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, posiblemente el viernes, antes de continuar hacia la refinería de Chiba, cerca de Tokio.

El petrolero, viajó desde el golfo de México a través del cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África.

En abril, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron en una llamada telefónica reforzar la cooperación energética, mientras la guerra en Irán alteraba los suministros mundiales de petróleo y gas.