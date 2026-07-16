Marina del Pilar pactó una reunión con el FBI en Panamá

El columnista del periódico El Universal, Héctor de Mauleón, revela los detalles del acuerdo con base en 2 nuevos audios del “Marinagate”

Por Staff

Ciudad de México.-La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, planeó reunirse en Panamá con agentes del estadounidense Buró Federal de Investigación (FBI), en busca de apoyo ante el temor de que Estados Unidos presuntamente presentará cargos en su contra.

Los detalles del acuerdo quedaron grabados en 2 nuevos audios del “Marinagate” y fueron publicados hoy por Héctor de Mauleón en su columna En tercera persona, del periódico El Universal.

En el primer documento “se oye a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pactar una reunión en el extranjero, un ‘territorio neutral’ al que, de acuerdo con la conversación, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI quieren llevarla, con la intención de que el encuentro se mantenga en secreto”, reconstruye el columnista.

De Mauleón agrega que se oye decir a un supuesto agente que la reunión es para corroborar “lo que sea que estés diciendo con lo que ellos saben” y recomiendan a la gobernadora “ser abierta y honesta con todo”.

“Le explican a que partir de entonces ‘ellos pueden seguir adelante, ayudarte con cualquier problema de visado, ayudarte, con ya sabes, otras cosas, no ser acusada y lo que sea que ellos puedan’”.

Un el segundo audio el “intermediario” le informa a Marina del Pilar que la primera reunión sería en Panamá “a finales de agosto”.

“¡Ah, caray!”, se sorprende la gobernadora, destaca el comunicador. “Department of Homeland junto con Department of State son los que otorgaron la reunión y que sea en Panamá”, le aclara el “intermediario”.

“Ok, ok. Oye, bueno, pues cómo le damos seguimiento. Pueden ir mis abogados conmigo o cómo sería la dinámica”, responde Ávila Olmeda.

“Voy a preguntar si pueden acompañarla sus abogados, pero lo único que le quería comentar es de que la primera reunión está autorizada y sería en Panamá. Porque, lo que pasa es que no quieren que haya una situación de un…que vean un riesgo hacer la cita en Estados Unidos y ya sea en México. Quieren hacerla en un lugar, este, como le llaman…”.

“Neutral”, completó la Gobernadora.

De Mauleón comenta que Marina del Pilar ha sostenido que “personas hicieron planteamientos sin sustento” y que ante la sorpresa por lo que le estaban diciendo decidió “que todo lo vieran a través de un abogado que nunca fue contactado”.

También subraya que Ávila Olmeda arguye que los audios fueron manipulados, sacados de contexto y que acusó al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás del “Marinagate”.

“Omite mencionar que en esas grabaciones se le oye ofrecer a ‘agentes o intermediarios de las autoridades de Estados Unidos’, como los ha llamado ella misma, información extraída de las mesas de seguridad que encabeza como gobernadora”, agrega el columnista.

“En esas grabaciones admite que tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cosa que anteriormente había negado”, destaca De Mauleón.

Y concluyé su columna de este jueves: “La gobernadora ha intentado tender una cortina de humo y enfocarse en la gente que la grabó. Pero el verdadero problema, es todo lo que dice y acepta en estos audios”.

Por supuesto, el cónclave programado para agosto en Panamá ya no se realizará y en su lugar, Marina del Pilar Ávila Olmeda probablemente pise otro territorio.