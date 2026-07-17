“A mi hija la mataron en la Academia Doentiz”

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, en circunstancias extrañas, desata una ola ciudadana de indignación y exigencia de justicia.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

“A mi hija la mataron en la Academia Militarizada Doentiz”.

En plena oscuridad de las 2:15 horas de este viernes, entre lágrimas, con la voz entrecortada y frente a esa academia, Alejandra Quintos, la madre de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, hizo esa denuncia pública en una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

El caso generó de inmediato una ola ciudadana de indignación y exigencia de justicia por las circunstancias extrañas en que pereció la niña.

Así fue como Alejandra Quintos se dirigió al público y a las autoridades durante 23 minutos:

“Estoy afuera de la Academia Doentiz donde inscribí a mi hija, no sale la Procuraduría, está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos, de Ciudad Mante, Tamaulipas. Vengan a ayudarme, hablo a los medios de comunicación.

“No sé qué le hicieron a mi hija, entró en perfectas condiciones al campamento por el cual pagué una cuenta exhorbitante, 25 mil pesos.

“Hablo a todas a las autoridades y a todas las personas que han estudiado en esta institución o han sido víctimas de ellos, no es justo, tiene 4 días aquí y me la van a entregar muerta.

“Me hablaron diciéndome que se había caído de frente, traía un moretón en su labio. No me importa llegar hasta las últimas consecuencias, es mi única hija, compartan el video que llegue a las máximas autoridades, Américo Villarreal si me escuchas deten a estos benditos militares que se hacen que van a dar rectitud, respeto y lo que hacen es matar niños.

“La entregué el día lunes (13 de julio) para un campamento. La dejé porque es una academia de prestigio con 31 años, me lo restregaron en la cara, ‘31 años tenemos de experiencia’ ¿sí? ¿Para entregármela en una caja? ¿creen que es justo?

“Yo quiero justicia, yo no quiero ni un peso. Si están coludidos han detener mucho miedo. No me dan una respuesta, nada más que se desvaneció en el baño, de la nada, y me hablan a los 10 minutos ‘es que ya no tiene signos vitales’.

“Me habló la oficial Estrellita, que está encargada de las niñas, porque hay para niños y niñas, y me dijo ‘es que la niña el martes ya no quería hacer ejercicio y ser cayó de frente’ y me manda un video donde trae un moretón en el labio ‘para llevarla al doctor, como estaba vomitada y orinada me metí a bañarla’ ¿ustedes creen que es correcto que se meta a bañarla una mujer y verla desnuda?

“Yo no sé si mi hija fue víctima de tortura, de violación, que haya detrás de estas paredes.

“¿Quién me va a regresar a mi hija? ¿la oficial Estrellita, el Teniente Ponce?

“En 4 días me la mataron, tiene 13 años”.

Hasta los primeros 5 minutos de su enlace con el público, Alejandra Quintos no había reportado respuesta de alguna autoridad.