Brote de ciclosporiasis en Texas pone bajo vigilancia a frontera Tamaulipeca

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El brote de ciclosporiasis que afecta a Estados Unidos, con presencia de casos en Texas, mantiene bajo especial vigilancia sanitaria a la frontera de Tamaulipas, debido al intenso intercambio diario de personas, alimentos y mercancías entre ambos países. Aunque la entidad no registra una alerta epidemiológica por este padecimiento, las autoridades mantienen el monitoreo como medida preventiva ante el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal. A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, este microorganismo suele estar asociado con frutas, verduras y hortalizas frescas que fueron contaminadas durante su cultivo, cosecha o preparación, por lo que los brotes aumentan con frecuencia durante la temporada de primavera y verano.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, hasta el 13 de julio de 2026 se habían confirmado mil 645 casos adquiridos dentro del país y otros 5 mil 101 permanecían bajo investigación para determinar su origen. El organismo también reportó 141 personas hospitalizadas y, hasta el momento, ninguna defunción relacionada con la enfermedad. Los casos se distribuyen en 34 estados, entre ellos Texas, donde las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica.

La importancia para Tamaulipas radica en que la Secretaría de Servicios de Salud de Texas (DSHS) considera la región fronteriza entre México y Estados Unidos como una sola zona epidemiológica. Bajo ese enfoque opera el Programa Binacional Fronterizo de Vigilancia de Enfermedades, mediante el cual autoridades de ambos países comparten información para detectar oportunamente brotes y reducir el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas en las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

Aunque la Secretaría de Salud de Tamaulipas no ha emitido un aviso específico sobre la ciclosporiasis, el estado cuenta con un sistema permanente de vigilancia epidemiológica para enfermedades diarreicas y de origen alimentario. Especialistas consideran que el monitoreo cobra especial relevancia por el constante ingreso de productos frescos procedentes de Estados Unidos y el tránsito diario de miles de personas por los cruces internacionales.

Los síntomas de esta enfermedad incluyen diarrea acuosa persistente, dolor o cólicos abdominales, pérdida del apetito, náuseas, gases, distensión abdominal y fatiga. En algunos pacientes también pueden presentarse vómito, fiebre y malestar general. El CDC advierte que, sin tratamiento, la infección puede prolongarse durante varias semanas e incluso presentar recaídas, además de que su diagnóstico requiere pruebas específicas de laboratorio, ya que el parásito no suele detectarse en análisis convencionales de heces.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas preventivas mediante el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la correcta desinfección de frutas y verduras, consumir únicamente agua potable y alimentos bien cocidos, así como evitar la ingesta de productos crudos o preparados en establecimientos que no garanticen condiciones adecuadas de higiene. También exhortan a acudir al médico ante cuadros de diarrea persistente para recibir el tratamiento oportuno y contribuir a la vigilancia epidemiológica.

Si bien no existe evidencia de un brote en Tamaulipas, el incremento de casos en Estados Unidos y la presencia de contagios en Texas colocan a la entidad en una posición estratégica para fortalecer la prevención. La estrecha relación comercial y social entre ambos lados de la frontera hace indispensable mantener una vigilancia constante, especialmente durante los meses en que este tipo de infecciones suele alcanzar su mayor incidencia.