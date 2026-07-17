Buen ensayo

Correcaminos iguala ante la Selección Mexicana Sub-23 en partido de preparación

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

Correcaminos empató 2-2 frente a la Selección Mexicana Sub-23 en un encuentro de preparación disputado ayer en el Marte R. Gómez, en un partido que dejó aspectos positivos para ambos equipos de cara a sus próximos compromisos oficiales.

El conjunto de la UAT llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el representativo nacional reaccionó en la segunda mitad para rescatar la igualada.

El equipo naranja tomó la delantera apenas al minuto 5. William Guzmán generó peligro con un disparo potente y, tras un rebote del guardameta, la jugada terminó con el balón en el fondo de la portería para el 1-0.

La Selección Mexicana respondió con aproximaciones importantes y al minuto 9 estuvo cerca del empate, pero Edson Reséndez apareció con una atajada a quemarropa para desviar un remate de volea. Correcaminos volvió a generar peligro al minuto 28, cuando William Guzmán tuvo una clara oportunidad dentro del área, aunque no logró concretarla.

Las circunstancias cambiaron al minuto 32 con la expulsión de Alan Di Pippa, quien dejó al conjunto universitario con diez elementos para el resto del encuentro.

Pese a la inferioridad numérica, Correcaminos amplió la ventaja antes del descanso. Al minuto 45, Damián Torres aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió con un disparo potente para colocar el 2-0.

En la segunda parte, el representativo nacional hizo valer el hombre de más y comenzó a inclinar el trámite del partido. Al minuto 55, Mateo Levy descontó al aprovechar una descolgada y definir con precisión para acercar a la Selección Mexicana.

El empate llegó al minuto 63. Eder López capitalizó un rebote tras una atajada de Edson Reséndez y cruzó su disparo para vencer al arquero universitario y establecer el 2-2.

En los minutos finales, Correcaminos volvió a adelantar líneas y generó las oportunidades más claras para quedarse con la victoria, aunque careció de contundencia en el último toque. La Selección Mexicana apostó por el contragolpe para buscar el tercer tanto, pero tampoco logró capitalizar sus llegadas.

Con este resultado, Correcaminos prácticamente cerró su etapa de preparación antes del arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Por su parte, la Selección Mexicana Sub-23 continuará con sus últimos trabajos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.