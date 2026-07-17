¿Dónde está el Monzón Mexicano? No en Tamaulipas

Este sistema interactúa principalmente con la Sierra Madre Occidental y provoca lluvias abundantes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque el Monzón Mexicano se encuentra activo durante la temporada de verano y es uno de los fenómenos meteorológicos más importantes para el norte del país, en Tamaulipas sus efectos son limitados y no generan las lluvias intensas que actualmente se registran en entidades del noroeste mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con especialistas del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Monzón Mexicano es un patrón climático estacional que se desarrolla entre junio y septiembre debido al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de California.

Este sistema interactúa principalmente con la Sierra Madre Occidental y provoca lluvias abundantes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Sin embargo, para Tamaulipas, ubicado en la región noreste del país y con una dinámica atmosférica más influenciada por el Golfo de México, la incidencia de este fenómeno es indirecta y considerablemente menor.

Según el análisis meteorológico para este viernes 17 de julio de 2026, las condiciones de lluvia previstas para el estado no están asociadas de manera directa al Monzón Mexicano, sino a la combinación de canales de baja presión, el ingreso de humedad del Golfo de México y otros sistemas atmosféricos propios de la temporada, como ondas tropicales y vaguadas.

El SMN prevé para Tamaulipas intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Estas precipitaciones, aunque pueden ocasionar encharcamientos urbanos o problemas puntuales en zonas bajas, están lejos de los acumulados que actualmente se registran en estados del noroeste del país bajo la influencia directa del monzón.

Los especialistas señalan que uno de los errores más comunes durante esta época del año es atribuir todas las lluvias del norte de México al Monzón Mexicano, y en el caso de Tamaulipas, la realidad meteorológica es distinta debido a que el estado recibe una mayor influencia de la humedad proveniente del Golfo de México, además de sistemas tropicales que suelen desplazarse por el Atlántico y el Caribe.

Esta condición provoca que, aun cuando el monzón contribuya a generar cierta inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, los principales factores que determinan la ocurrencia de lluvias en Tamaulipas sean los fenómenos regionales vinculados al Golfo.

Asimismo, el organismo federal destaca que actualmente no existe evidencia de que el Monzón Mexicano esté generando eventos extremos en Tamaulipas ni que represente un riesgo extraordinario para la población tamaulipeca.

Lo que sí permanece como una constante es el calor intenso que afecta gran parte de la entidad.

Las temperaturas máximas previstas para este viernes oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en la mayoría de los municipios, con registros que podrían ser superiores en algunas zonas del norte y occidente del estado, particularmente en municipios como Reynosa y Nuevo Laredo.

A esta situación se suma la proximidad de la canícula, fenómeno climático caracterizado por una disminución temporal de las lluvias y un incremento de las temperaturas, que tradicionalmente inicia durante la segunda quincena de julio y se extiende por alrededor de 40 días.

De acuerdo con el SMN, la combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad continuará generando sensaciones térmicas superiores a las registradas por los termómetros, especialmente en municipios costeros de la zona sur del estado.

Para los próximos días, los modelos meteorológicos mantienen un escenario similar para Tamaulipas, con lluvias de intensidad ligera a moderada, posibles tormentas aisladas y temperaturas máximas persistentes entre 35 y 40 grados Celsius.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento o precipitaciones localmente intensas que puedan provocar encharcamientos.

En este contexto, el SMN reiteró que, aunque el Monzón Mexicano forma parte del patrón climático que domina gran parte del país durante el verano, sus efectos en Tamaulipas son moderados y no representan la principal causa de las lluvias registradas actualmente en la entidad, donde la influencia de la humedad del Golfo de México y de otros sistemas atmosféricos regionales sigue siendo el factor determinante en la evolución del tiempo.

¿Donde afectará el monzón?

El Monzón Mexicano se localiza principalmente sobre el noroeste del territorio nacional, desde Sonora hasta Durango y Sinaloa, donde favorece lluvias importantes.

Por lo que en Tamaulipas su influencia es indirecta, ya que las precipitaciones que se presentan en la entidad están más relacionadas con la humedad proveniente del Golfo de México, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos de la temporada.