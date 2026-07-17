Investigan a ocho policías por secuestro de empresario en Reynosa

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio, cuando obligaron a un empresario a punta de pistola y tras detonar un arma, a subir a su propio automóvil

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Ocho elementos de la Guardia Estatal son investigados por el presunto secuestro, extorsión y robo a un empresario en Reynosa.

Los hechos habrían ocurrido alrededor del mediodía del pasado 13 de julio, cuando obligaron a un empresario a punta de pistola y tras detonar un arma, a subir a su propio automóvil.

El hombre se encontraba estacionado afuera de su domicilio porque esperaba a su esposa y a sus hijas, cuando llegaron los uniformados a bordo de dos patrullas, encapuchados y tras forcejear, lo suben a su propio vehículo y se lo llevaron a una brecha cercana a su domicilio, donde lo golpearon, exigiéndole dinero.

Narró que en ese lugar lo bajaron de su coche, lo subieron a una patrulla y exigieron el pago de 30 mil dólares para liberarlo.

Su esposa observó lo ocurrido a través de las cámaras instaladas afuera de su casa, por lo que salió de su domicilio, pero siguió vigilando a través de las cámaras lo que ocurría, por lo que vió de regreso a los policías y a su esposo.

De acuerdo con lo que denunciaron a las autoridades, los policías robaron del domicilio, dinero en efectivo, joyas, ropa, perfumes y relojes y se retiraron nuevamente con el empresario.

Tras mantenerlo retenido durante aproximadamente siete horas, y la entrega de 7 mil dólares en efectivo, el comerciante fue liberado cerca del lugar.

Sobre estos hechos, el titular de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo confirmó que existe una denuncia por parte de los afectados, por lo que los ocho policías que están identificados, fueron concentrados en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, quedando a disposición de la Dirección de Asuntos Internos, el Consejo de Desarrollo Judicial y de la misma Fiscalía General del Estado.

Aclaró que los policías involucrados en este acto, tienen acreditados sus exámenes de control y confianza, algunos con una antigüedad laboral de diez años dentro de la institución de seguridad.

El mando policial fue claro al señalar que ninguna conducta que transgreda la ley o los principios que rigen el servicio público será tolerada dentro de la institución.

Pancardo Escudero señaló que no es el único caso en que se ha denunciado a elementos de la corporación, luego que marzo de este mismo año en Reynosa, un reporte ciudadano alertó que policías a bordo de dos unidades habrían tratado de extorsionar a un ciudadano.

Los uniformados fueron detenidos en flagrancia por personal de Asuntos Internos y puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía del Estado.

“Nuestra responsabilidad es proteger a la ciudadanía, pero también preservar la integridad de la institución. Cuando existe un señalamiento, actuamos con firmeza, sin encubrir a nadie y permitiendo que las autoridades competentes determinen las responsabilidades que correspondan”, señaló.

El Secretario de Seguridad Pública informó que son alrededor de ocho casos más que se han denunciado y se investigan, relacionados con el delito de extorsión contra ciudadanos.

Pancardo Escudero señaló que, de acreditarse la participación de cualquier integrante de la Guardia Estatal en actos ilícitos o conductas que vulneren la seguridad y la confianza de la población, se aplicarán las sanciones administrativas y penales previstas por la ley, incluyendo su separación definitiva de la corporación y la inhabilitación para desempeñar funciones en instituciones de seguridad pública.