La Secundaria 4 revive su historia y desata la nostalgia entre generaciones de victorenses

A través de sus redes sociales, la institución comenzó a publicar fotografías de sus primeros años de historia.

Por Raúl López García

EXPRESO – LA RAZÓN

La Secundaria General Número 4 «Profesor José Santos Valdés Salazar» encontró una forma distinta de mantenerse cerca de su comunidad durante las vacaciones de verano: abrir su archivo fotográfico y compartir imágenes que han despertado la nostalgia de cientos de exalumnos en Ciudad Victoria.

A través de sus redes sociales, la institución comenzó a publicar fotografías de sus primeros años de historia, con imágenes en blanco y negro que muestran la fundación del plantel entre finales de la década de 1970 y principios de los años 80, así como escenas de las aulas, las canchas deportivas, los desfiles escolares y las generaciones que dieron vida a la escuela.

La iniciativa ha sido bien recibida por antiguos estudiantes, quienes han inundado las publicaciones con recuerdos, anécdotas y etiquetas a compañeros de generación, convirtiendo el espacio digital en un punto de encuentro para quienes alguna vez formaron parte de la comunidad escolar.

Mientras muchas instituciones educativas mantienen inactivas sus redes durante el periodo vacacional, la Secundaria 4 optó por fortalecer el sentido de pertenencia de sus exalumnos, rescatando parte de la memoria colectiva de una de las escuelas con mayor tradición en la capital tamaulipeca.

La invitación permanece abierta para que más generaciones se sumen al recorrido por el pasado, compartan sus experiencias y recuerden a los maestros, amigos y momentos que marcaron su paso por las aulas de la General 4, una historia que sigue viva en la memoria de miles de victorenses.