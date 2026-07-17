«Me tocó recibir a mi nieta al nacer y hoy reconocer su cuerpo»: abuela de Dafne exige justicia

La mujer relató el profundo dolor que representa despedir a su nieta, a quien dijo recibió al momento de su nacimiento y ahora tuvo que identificar sin vida.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Juana Laura Martínez, abuela de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años fallecida tras participar en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, exigió justicia y pidió a otras familias no inscribir a sus hijos en ese tipo de instituciones mientras no existan garantías de seguridad.

La mujer relató el profundo dolor que representa despedir a su nieta, a quien dijo recibió al momento de su nacimiento y ahora tuvo que identificar sin vida.

«Alguien tiene que levantar la voz y con el dolor de mi corazón me atrevo a hablar porque quiero justicia, justicia para los demás niños. Todas las mamás que tengan a los niños ahí no los metan, no los metan porque a mí me tocó recibir a mi nieta cuando nació y hoy me toca reconocer su cuerpo. No es justo, no es justo»

La abuela aseguró que la familia continuará con las acciones legales hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a quienes resulten responsables del fallecimiento de la menor.

«Yo me puedo caer, pero toda la carita… no me dejaron tomar fotos porque saben que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Necesitamos a los de la Marina para que los capaciten, los entrenen… todo tienen cerrado, nadie de los meros, meros dio la cara»

Asimismo, señaló que durante los cuatro días que Dafne permaneció en el campamento militarizado la familia no pudo mantener comunicación con la adolescente, debido a que las reglas de la institución impedían el contacto con los padres y familiares.

Juana Laura Martínez reiteró que el caso no debe quedar impune y señaló que su familia mantendrá la exigencia de justicia, al considerar que la muerte de Dafne debe servir para evitar que otros menores enfrenten una situación similar.