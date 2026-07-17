No hay trabajo para jornaleros

Cientos de familias de la zona temporalera enfrentan dificultades económicas ante la falta de actividad agrícola y ganadera, por lo que insisten en plantean un programa emergente de empleo

POR RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

La falta de actividad en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería, mantiene limitada la generación de empleos en la zona temporalera de El Mante, donde familias jornaleras enfrentan complicaciones económicas al no contar con ingresos constantes para cubrir sus necesidades básicas.

Lo anterior fue confirmado por Alberto Ahumada de León, quien señaló que, actualmente muchos habitantes de las comunidades rurales dependen de trabajos eventuales relacionados con las actividades agropecuarias, sin embargo, la baja producción y la falta de movimiento en el sector han reducido considerablemente las oportunidades laborales.

Además, explicó que una alternativa inmediata sería implementar un programa emergente de empleo temporal, mediante el cual los propios habitantes puedan participar en labores como la conservación de caminos, desazolve de canales, arroyos y drenes naturales, acciones que además ayudarían a prevenir problemas durante la temporada de lluvias.

El representante rural destacó que este apoyo permitiría generar ingresos para las familias mientras se reactiva la actividad productiva del campo, ya que actualmente los jornaleros enfrentan una etapa complicada en la que deben hacer frente a gastos del hogar y escolares sin contar con una fuente segura de empleo.