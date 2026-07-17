No todos salieron bien, mal señal

En Menudo problema se ha ido metiendo por sí sola la gobernadora de Baja California
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA quien por tratar de defenderse de posibles problemas
con la justicia gringa a cometido severos errores iniciando com una sarta de mentiras con
las que intenta desmentir que ha tenido tratos con presuntas agencias de los Estados
Unidos y que a cambio de cierta información podrían darle posibilidades de librar cualquier
acción punible en su contra.
Las absurdas mentiras se han ido derrumbando poco a poco con la aparición de varios
audios donde se escucha precisamente poniéndose de acuerdo con interlocutores que
habrían ofrecido apoyarla con su situación legal a cambio de brindar información sensible
en contra de presuntos funcionarios involucrados en hechos ilícitos, el tema es que con este
arguende la mentada 4T vuelve por enésima ocasión a quedar en evidencia de ser un
movimiento protector de picudos funcionarios o narcopolíticos como los citan todas las
agencias de justicia gringa y lo que falta.
En tanto en anterior ocasión expresamos que hacia el interior del morenismo estatal
entendiéndose desde lo más alto del poder se realizó una especie de evaluación de las y
los que creen tener los méritos suficientes para contender y buscar alguna de las posiciones
políticas que estarán en juego en la elección del 2026 entre ellos las 43 alcaldías así como
diputaciones locales y federales, al término de dicho ensayo la situación para algunos que
creían contar con todo a su favor nomás no fue así de tal manera que la postura cupular por
fuerza tomó otro derrotero al menos en lo que respecta a este primer ejercicio.
Si bien es cierto que aún falta tiempo para la toma de la decisión final lo que se establece
desde ahora está siendo tomado muy en cuenta por parte de la jerarquía cupular de tal
manera que aún no hay nada para nadie de acuerdo con el resultado obtenido.
Lo anterior pudiera encuadrarse en favor de aquellos que están “apareciendo” pues tendrían
un punto a su favor como sería el caso de LUIS GARCÍA REYES titular de la Comisión de
Parques y Biodiversidad en SEDUMA quién a últimas fechas está de moda interpretándose
su repentino surgimiento como una señal de que detrás de su figura se encuentra una mano
pesada, el tema aquí en todo caso es que el mentado funcionario corresponda al evidente
apoyo porque ha habido cada caso que pese a contar con ayuda suprema la nuez resulta
simplemente vana, así las cosas.
Otro dato que parece ser revelador sucede en Nuevo Laredo donde las cosas salieron un
tanto descuadradas es decir, lo que se dice ser nomás no es lo que parece o lo que tanto se
dice en favor de la poderosa familia integrada por la alcaldesa CARMEN LILIA
CANTUROSAS y su hermano el diputado federal CARLOS, lo anterior pudiera deberse a
una falta de integración y comunicación con todo y lo que ello signifique, al tiempo.
Algo parecido está aconteciendo al menos hasta el momento en Reynosa donde fricciones
internas han alterado la muy favorable continuidad que lleva la diputada local MAGALY
DEÁNDAR y que a querer o no han afectado el paso firme de la dama en mención por
mucho la mejor posicionada en su búsqueda de la alcaldía de aquella truculenta pero vivaz
ciudad, hasta aquí por lo pronto con el drama político-electoral de algunas partes.
En otro asunto el Sistema DIF Tamaulipas presidido por la doctora MARÍA de VILLARREAL
realizó la ceremonia de premiación de la convocatoria Familias en Paz 2026 donde se
reconoció el compromiso y la labor que de forma conjunta realizan las organizaciones de la
sociedad civil y el organismo estatal por mejorar la calidad de vida de las personas de
atención prioritaria.
Es este un reconocimiento a lo que ustedes están haciendo donde algunos cuentan con una
trayectoria que ha trascendido generaciones y que ha involucrado a sus propias familias
labor compartida que se convierte en una verdadera misión de vida expresó MARIELA
BENAVIDES Directora de Atención a Población Prioritaria.
En tanto un día memorable vivieron vecinos de la colonia Ampliación Las Playas al poner en
marcha el alcalde LALO GATTAS BÁEZ la pavimentación hidráulica de la calle 20 de
septiembre obra que representa mejor movilidad, seguridad y mayor plusvalía para sus
viviendas.
En su compromiso con la gente el edil GATTAS BÁEZ acompañado de su esposa LUCY de
GATTAS y su equipo de trabajo dio el banderazo oficial de la pavimentación hidráulica de la
calle mencionada que cuenta con una longitud de 1,019 metros cuadrados entre 18 de julio
y 16 de septiembre, son estas obras que transforman la vida de las colonias, externo el
alcalde victorense.
Correo: maguilar96hotmail.com