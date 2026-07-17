No todos salieron bien, mal señal

ENTRELÍNEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

En Menudo problema se ha ido metiendo por sí sola la gobernadora de Baja California

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA quien por tratar de defenderse de posibles problemas

con la justicia gringa a cometido severos errores iniciando com una sarta de mentiras con

las que intenta desmentir que ha tenido tratos con presuntas agencias de los Estados

Unidos y que a cambio de cierta información podrían darle posibilidades de librar cualquier

acción punible en su contra.

Las absurdas mentiras se han ido derrumbando poco a poco con la aparición de varios

audios donde se escucha precisamente poniéndose de acuerdo con interlocutores que

habrían ofrecido apoyarla con su situación legal a cambio de brindar información sensible

en contra de presuntos funcionarios involucrados en hechos ilícitos, el tema es que con este

arguende la mentada 4T vuelve por enésima ocasión a quedar en evidencia de ser un

movimiento protector de picudos funcionarios o narcopolíticos como los citan todas las

agencias de justicia gringa y lo que falta.

En tanto en anterior ocasión expresamos que hacia el interior del morenismo estatal

entendiéndose desde lo más alto del poder se realizó una especie de evaluación de las y

los que creen tener los méritos suficientes para contender y buscar alguna de las posiciones

políticas que estarán en juego en la elección del 2026 entre ellos las 43 alcaldías así como

diputaciones locales y federales, al término de dicho ensayo la situación para algunos que

creían contar con todo a su favor nomás no fue así de tal manera que la postura cupular por

fuerza tomó otro derrotero al menos en lo que respecta a este primer ejercicio.

Si bien es cierto que aún falta tiempo para la toma de la decisión final lo que se establece

desde ahora está siendo tomado muy en cuenta por parte de la jerarquía cupular de tal

manera que aún no hay nada para nadie de acuerdo con el resultado obtenido.

Lo anterior pudiera encuadrarse en favor de aquellos que están “apareciendo” pues tendrían

un punto a su favor como sería el caso de LUIS GARCÍA REYES titular de la Comisión de

Parques y Biodiversidad en SEDUMA quién a últimas fechas está de moda interpretándose

su repentino surgimiento como una señal de que detrás de su figura se encuentra una mano

pesada, el tema aquí en todo caso es que el mentado funcionario corresponda al evidente

apoyo porque ha habido cada caso que pese a contar con ayuda suprema la nuez resulta

simplemente vana, así las cosas.

Otro dato que parece ser revelador sucede en Nuevo Laredo donde las cosas salieron un

tanto descuadradas es decir, lo que se dice ser nomás no es lo que parece o lo que tanto se

dice en favor de la poderosa familia integrada por la alcaldesa CARMEN LILIA

CANTUROSAS y su hermano el diputado federal CARLOS, lo anterior pudiera deberse a

una falta de integración y comunicación con todo y lo que ello signifique, al tiempo.

Algo parecido está aconteciendo al menos hasta el momento en Reynosa donde fricciones

internas han alterado la muy favorable continuidad que lleva la diputada local MAGALY

DEÁNDAR y que a querer o no han afectado el paso firme de la dama en mención por

mucho la mejor posicionada en su búsqueda de la alcaldía de aquella truculenta pero vivaz

ciudad, hasta aquí por lo pronto con el drama político-electoral de algunas partes.

En otro asunto el Sistema DIF Tamaulipas presidido por la doctora MARÍA de VILLARREAL

realizó la ceremonia de premiación de la convocatoria Familias en Paz 2026 donde se

reconoció el compromiso y la labor que de forma conjunta realizan las organizaciones de la

sociedad civil y el organismo estatal por mejorar la calidad de vida de las personas de

atención prioritaria.

Es este un reconocimiento a lo que ustedes están haciendo donde algunos cuentan con una

trayectoria que ha trascendido generaciones y que ha involucrado a sus propias familias

labor compartida que se convierte en una verdadera misión de vida expresó MARIELA

BENAVIDES Directora de Atención a Población Prioritaria.

En tanto un día memorable vivieron vecinos de la colonia Ampliación Las Playas al poner en

marcha el alcalde LALO GATTAS BÁEZ la pavimentación hidráulica de la calle 20 de

septiembre obra que representa mejor movilidad, seguridad y mayor plusvalía para sus

viviendas.

En su compromiso con la gente el edil GATTAS BÁEZ acompañado de su esposa LUCY de

GATTAS y su equipo de trabajo dio el banderazo oficial de la pavimentación hidráulica de la

calle mencionada que cuenta con una longitud de 1,019 metros cuadrados entre 18 de julio

y 16 de septiembre, son estas obras que transforman la vida de las colonias, externo el

alcalde victorense.

Correo: maguilar96hotmail.com