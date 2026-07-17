PES-PAZ: La gata revolcada

GRANO DE ARENA / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

En la sesión celebrada el pasado 25 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presidido por GUADALUPE TADDEI ZAVALA, aprobó la

resolución número INE/CG344/2026, mediante la cual otorgó el registro como Partido Político Nacional, a la organización “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.”, bajo la denominación de “Partido PAZ”.

Derivado de lo anterior, en la sesión realizada el 15 de julio pasado, el Instituto Electora que preside, JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, aprobó por unanimidad la acreditación del PAZ, solicitada por ERNESTO GUERRA MOTA, representante del partido ante el INE.

Aunque de nuevo no tiene nada el PAZ. Porque será la tercera intentona de sus organizadores, en tener un partido político nacional. El Partido Encuentro Social, PES, fue la primera. Obtuvo su registro en 2014. Participando en las elecciones federales de 2015 y 2018. En esta última, como aliado de LÓPEZ OBRADOR. Perdió su registro en ese mismo año, al no alcanzar el 3% de la votación emitida. Se le identifica con la Iglesia Cristiana.

Vino un segundo intento en 2020. Ahora con el nombre de Partido Encuentro Solidario, PES versión 2. También perdió el registro en agosto de 2021, al no alcanzar el 3% de los votos en la elección intermedia federal de ese año.

Teniendo como antecedente el rechazo de la ciudadanía a mantenerlo como partido político nacional, en sus dos primeras intentonas, ahora al PAZ tratará de permanecer en el escenario político, si logra convocar a las urnas por lo menos al 3% de la ciudadanía, en la elección federal de 2027. Será difícil y lo más probable es que no lo logre.

Recordemos que, en la primera elección en que participen, tanto al PAZ como SOMOS MÉXICO, no pueden ir en coalición con otros partidos. El artículo 85 de la Ley General de Partidos, así lo dispone. Será su prueba de fuego.

Por lo pronto, el PAZ será presidido en Tamaulipas por, DAVID ARMANDO VALENZUELA BARRIOS. Quien fue un distinguido perredista de Altamira y presidente del PRD en el estado en 2022.

Es decir, VALENZUELA BARRIOS fue aliado del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, apoyando al candidato panista en la elección gubernamental de 2022, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Como lo fue GUADALUPE ACOSTA NARANJO, ex presidente nacional del PRD y ahora dirigente de SOMOS MÉXICO en el país. Defendió a CABEZA DE VACA en la elección de 2024, para evitar que el Consejo General del INE le quitara su candidatura a diputado federal.

Junto con pegado, el IETAM aprobó el financiamiento público que recibirá el PAZ durante el segundo semestre de 2026. De acuerdo al artículo 51 de la Ley General de Partidos, recibirá el 2% del monto del financiamiento público total aprobado, para el sostenimiento de las actividades ordinarias. En este caso, la parte proporcional del periodo julio-diciembre de 2026. Que asciende a $ 1’973,404, dividido en seis ministraciones mensuales.

Además, el PAZ recibirá una rebanada del financiamiento que se distribuye de manera igualitaria, destinado a las actividades específicas. Calculado para el segundo semestre de 2026, el monto asciende a $ 126,862. Y por concepto de franquicia postal, recibirá $305,131.

No olvidemos que, el PES ha ganó la alcaldía de Gustavo Díaz Ordaz en dos ocasiones. JORGE NAVARRO GARZA cosechó 3,474 votos, en la elección

de 2016. Y Encuentro Social aportó 2,656 de los 3,464 sufragios, el 76.67%, que obtuvo el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, para ganar en 2018.

Del PES al PAZ hablamos de la misma gata, pero revolcada.