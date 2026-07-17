Sacude sismo al Altiplano tamaulipeco; epicentro fue en Bustamante

El sismo es uno de los más notorios percibidos recientemente en el Altiplano tamaulipeco, una zona donde este tipo de fenómenos suelen pasar desapercibidos para la mayoría de la población.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Momentos de sorpresa vivieron habitantes del Altiplano tamaulipeco la noche de este jueves, luego de que un sismo de magnitud 4.0 sacudiera la región con epicentro en el municipio de Bustamante, a 94 kilómetros al suroeste de Ciudad Victoria.

El movimiento telúrico se registró a las 19:24 horas, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que provocó que fuera percibido con claridad en diversas comunidades cercanas al epicentro, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En redes sociales un video de habitantes del Ejido «El Salitrillo», reportaron los efectos de este movimiento telúrico como algo nunca visto, pues dijeron que el temblor se sintió por algunos 2 segundos, en un hecho sin precedentes.

De acuerdo a las coordenadas, el epicentro del sismo se localizó en las inmediaciones de dicha comunidad rural, perteneciente al municipio de Tula, en la región del Altiplano tamaulipeco, muy cerca de los límites con Bustamante.

Las autoridades no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, el fenómeno causó inquietud entre la población debido a que los movimientos sísmicos perceptibles son poco frecuentes en esta región de Tamaulipas.

Protección Civil mantiene el monitoreo de la situación y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier afectación derivada del movimiento telúrico.

El sismo es uno de los más notorios percibidos recientemente en el Altiplano tamaulipeco, una zona donde este tipo de fenómenos suelen pasar desapercibidos para la mayoría de la población.