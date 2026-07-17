Se va otra maquila de la frontera

Tyco anuncio que concluirá de forma escalonada sus operaciones hasta septiembre de 2027, afectando a más de mil trabajadores en Matamoros

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Más de mil trabajadores de la empresa Tyco International de México perderán su fuente de ingresos tras la decisión de la compañía, fusionada con el corporativo Johnson Controls, de cerrar de manera definitiva su planta en Matamoros, poniendo fin a más de 25 años de operaciones en esta ciudad fronteriza.

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) confirmó que el proceso de cierre será escalonado y se extenderá hasta septiembre de 2027, periodo durante el cual la producción será reubicada en otras plantas que la empresa opera en distintos estados del país.

El Secretario del Exterior del sindicato, Jesús Sánchez Alvarado, explicó que la medida responde a una estrategia corporativa, y no a problemas de productividad o desempeño de la planta instalada en el Parque Industrial Las Ventanas.

Aunque la empresa no ha emitido una postura oficial sobre los motivos de la clausura, el dirigente sindical señaló que la reorganización de sus operaciones forma parte de una estrategia interna, sin descartar que el escenario comercial internacional y los nuevos aranceles hayan influido en la determinación.

Sánchez Alvarado indicó que el sindicato, encabezado por Juan Villafuerte Morales, acordó con la empresa que los más de mil empleados recibirán las indemnizaciones y prestaciones que les corresponden conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo.

Precisó que el proceso buscará proteger tanto a los trabajadores sindicalizados como al personal de confianza, a fin de que el cierre se realice sin afectar sus derechos laborales.

La salida de Tyco representa un nuevo revés para el sector maquilador de Matamoros, que en los últimos años ha enfrentado el cierre o la reubicación de importantes empresas, tres de ellas lo hicieron de forma abrupta a principios de este mismo año.

Tridonex que canceló operaciones definitivas a finales de enero tras declararse en bancarrota su corporativo, mientras Cardone, cerró sus puertas de forma simultánea debido a la misma quiebra de su empresa matriz (First Brands Group).

Trico Componentes se sumó al cese total de manufactura semanas después por el mismo impacto financiero en cadena.

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tamaulipas perdió 5,000 empleos en el sector maquilador durante el primer semestre del año, afectando al 4 % de la fuerza laboral de la industria de la entidad.

De acuerdo con el secretario del Trabajo estatal, Luis Gerardo Illoldi Reyes, gracias a las estrategias de reubicación, se lograron reincorporar cerca de 2,000 trabajadores afectados, no obstante, los balances de afiliación indican que aún persiste un déficit neto de 2,200 empleos por recuperar.

Esta situación no es privativa de Matamoros, ya que en Valle Hermoso también se han realizado recortes para evitar el cierre de los corporativos.

Mientras el Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMARM) reportó a principios de este año, que al menos tres plantas ejecutaron paros técnicos y recortes drásticos masivos, dejando sin empleo a 2,500 obreros para evitar el cierre definitivo de las empresas.