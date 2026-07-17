Sheinbaum: Lo de Ruffo no es político, se le investigó un año

Aún faltan más aprehensiones, advierte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Tras la detención de presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible, entre ellos el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “es falso que haya un asunto político”, sino que se trata de una investigación que se realizó por un año.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, que hoy se realizó en Tulum, Quintana Roo, la mandataria presentó un video difundido por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en el que se refiere a la detección de una red de contrabando de combustible, tras asegurarse 33 ferrotanques en junio de 2025, con una estructura integrada por empresas, agencias aduanales y transportistas, y la cual iniciaba desde la importación, momento en el que se declaraban cantidad inferiores o no se reportaba el combustible para evitar los pagos de impuestos correspondientes.

Se identificó a los integrantes de la red con acciones de inteligencia, verificación de domicilios en varias entidades y se detectó a 25 objetivos, entre ellos, socios de esas empresas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, apuntó que es de las redes más grandes de contrabando de combustible, y las acciones se realizan tras una investigación de más de un año. Recalcó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión pero aún faltan más.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que si Ernesto Ruffo, quien llegó por el Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Baja California en 1989, demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces de manera imparcial. Consideró que tendría que determinar el juez de acuerdo a las pruebas de FGR.

“El juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y determinará en el proceso, de acuerdo a lo que digan los abogados, y el propio ex gobernador si hay elementos suficientes y que acciones deben tomarse. Así funciona el sistema penal acusatorio”.

Y luego de que la dirigencia del PAN calificó la detención como un distractor, señaló: “Nada que ver, son investigaciones; se trabaja con el gabinete de seguridad. Una acción fue cuando se encuentran los tanques, son ocho órdenes de aprehensión y otras que están bajo investigación. Tiene que actuar de manera imparcial independientemente de que sea un funcionario o ex funcionario a partir de las pruebas”.

La mandataria descartó hacer una valoración política sobre la detención del ex gobernador, pero insistió que “lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la fiscalía y una investigación que se llevó durante un año.