Sombrero ajeno

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

El gobernador Américo Villarreal Anaya conoce ampliamente los parajes de Tamaulipas, pues desde joven ha recorrido la geografía estatal practicando el senderismo e, incluso, el alpinismo –como lo constata el hecho de haber escalado hasta la cima del Bernal de Horcasitas–, e incluso, ha visitado los atractivos naturales de los 43 municipios.

Contados mandatarios de los 127 que ha tenido el estado a lo largo de su historia –entre constitucionales, interinos, provisionales y encargados de despacho, desde la creación del estado en 1824–, han visitado como él las áreas más recónditas de la entidad, que por cierto ofrecen atractivos que le significan al estado uno de sus tesoros más preciados.

Y por eso, el gobernador no se deja engañar con los rollos que le echa el secretario de Turismo estatal (Benjamín Hernández Rodríguez), respecto a la promoción turística, pues bien sabe, claro que sabe que Tamaulipas no sustenta su crecimiento en la materia con torneos deportivos –léase triatlón o ciclismo–, ni alardeando que somos la entidad que más ha repuntado en el ámbito nacional respecto a la industria sin chimeneas, porque el turismo playero tradicionalmente suele abarrotar su litoral en el asueto veraniego.

Así que no sorprende a nadie la estadística estimada por el secretario de Turismo, pues con él, sin él y a pesar de él, Tamaulipas registraría en el asueto veraniego un crecimiento natural, por ser en el noreste el estado de más atractivo playero, como siempre, sin necesidad de que un burócrata se involucre dizque para animar el turismo, sólo para garantizar su presencia en la administración pública.

Así que, para justificar su trabajo, haría mal Benjamín, en saludar ‘con sombrero ajeno’



Encantos naturales

A lo largo de su frontera con la Unión Americana (643.95 kilómetros); litoral con el Golfo de México (423.40 kilómetros); vecindad con los estados de Veracruz (167.05 kilómetros), San Luis Potosí (303.55 kilómetros) y Nuevo León (1,015.25 kilómetros); la totalidad de su territorio (79 mil 284 kilómetros cuadrados, que representa el 4.1 por ciento de la superficie nacional, dividido en 43 municipios), y su ubicación geográfica, Tamaulipas tiene mucho que ofrecer a los vacacionistas internacionales, nacionales y domésticos –en atractivos naturales–, aunque todavía resulte cuestionable su infraestructura en cuanto a prestación de servicios se refiere.

La referencia viene al caso porque Américo Villarreal Anaya ha sido y es el principal promotor para darle a Tamaulipas un real impulso turístico, sostenido y sustentable, a fin de que la llamada industria sin chimeneas estatal, en lo mediato, sea competitiva con la oferta de otras entidades y regiones del país.

Ya se han fortalecido los desarrollos turísticos de la Playa Miramar (Madero), Barra del Tordo (Aldama), La Pesca (Soto la Marina), Playa Bagdad (Matamoros), el parque ‘Los Troncones’ y el ‘Cañón de la Peregrina’ (Victoria); así como el turismo fronterizo (en al menos Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros).

Lograrlo no ha sido fácil. Y menos cuando los cacicazgos anacrónicos se han opuesto (y se oponen) a facilitar la inversión privada a través de los alcaldes y legisladores a su servicio –como ocurre en Madero, Aldama y Soto la Marina–, por suponer que la llegada de capitales foráneos les disminuiría sus ínsulas de dominio.

De ahí, entonces, la necesidad de fortalecer el área con mujeres y hombres que del tema conozcan a fondo, pues de lo contrario cada que haya vacaciones el Gobernador tendría que ocupar su tiempo en atender directamente el sector, como ha hecho en los últimos cuatro años.



Activismo territorial

A partir de mañana –como dice la canción del cantautor Alberto Cortez–, la actitud de los aspirantes a cargos de elección popular cambiaría en sentido figurativo, para modificar su actuación.

Y, seguramente en el camino encontraremos a una pléyade que busca el apoyo ciudadano para salir airoso en la medición partidista cuando antes ni ‘pelaron’ al pueblo.

¡Ah!, pero eso sí, con salir a la calle por minutos (ante el calor infernal) pretenden justificar trabajo territorial.

¡Bah!

¿Acaso creen que el pueblo es tonto?

De cualquier forma, los aspirantes a la diputaciones federales y locales como a los ayuntamientos no tomarán vacaciones.

Por el contrario, harán proselitismo abierto transgrediendo la ley.

Sobre todo, los mentados soldados de la cuarta transformación, con el beneplácito de su guía nacional.

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