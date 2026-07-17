Tec Madero mantiene actividad académica con cursos de verano; director recorre aulas y escucha a estudiantes

Mientras se desarrollan los cursos de verano, el director del instituto recorrió las aulas para convivir con estudiantes y docentes. Además, el Tecnológico continúa con el curso propedéutico para nuevos alumnos y el campamento de verano para niñas y niños

Aunque el calendario escolar marca el periodo vacacional para gran parte de la comunidad educativa, la actividad académica en el Tec Madero continúa con intensidad mediante el desarrollo de los cursos de verano.

Con el propósito de conocer de primera mano cómo se desarrollan las actividades académicas, escuchar las inquietudes del alumnado y constatar las condiciones en las que reciben sus clases, el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, realizó un recorrido por las aulas donde se imparten las asignaturas de verano.

Durante la visita, el director saludó a las y los estudiantes, así como al personal docente que participa en esta etapa académica, reiterando que mantener un diálogo cercano con la comunidad estudiantil es fundamental para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar continuamente la experiencia educativa.

“Me dio mucho gusto saludar a las y los estudiantes que se encuentran cursando sus materias de verano en nuestro querido Tec Madero durante mi recorrido de hoy viernes”, expresó el director.

Asimismo, reconoció el compromiso de quienes, aun durante el periodo vacacional, continúan dedicando su tiempo a fortalecer su formación profesional, así como el esfuerzo del personal académico y administrativo que hace posible el desarrollo de estas actividades.

“A las alumnas, alumnos y equipo de verano de docentes y administrativos les deseo un curso de verano lleno de aprendizaje, nuevos retos y grandes logros. ¡Mucho éxito!”, manifestó.

Además de los cursos de verano, en el Tecnológico de Ciudad Madero se desarrolla el curso propedéutico para las y los jóvenes que próximamente iniciarán su formación profesional, así como el campamento de verano donde gran cantidad de niños participan.

Con estas acciones, el Tec Madero demuestra que, aun en periodo vacacional, su labor educativa no se detiene y mantiene como prioridad escuchar a su comunidad estudiantil, fortalecer el aprendizaje y ofrecer una educación de calidad centrada en las personas.