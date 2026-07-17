¿”Terrorista” la 4T?

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

A Doña Claudia no le alcanza el abecedario para rechazar las tantas más cuantas acusaciones gringas respecto del vínculo del supremo gobierno con bandas criminales. No hay “mañanera” donde se ignore el tema por lo general producto de provocaciones de parte de reporteros contratados para el efecto, o como resultado de alusiones que jalan la madeja al grado de que en ocasiones aburre la insistencia a la asistencia. Entre lo ultimito están los dichos de Terry Cole, (quien en realidad se llama Terrance), director de Administración de Control de Drogas, la temible DEA, quien no se midió al calificar de “mortal” la presunta relación que solo sirve a Trump para estar hode y jode bajo el propósito de debilitar a la 4T y todo lo que significa.

Usted dirá que no todo es mentira y algo habrá para que el hombre rojo y sus republicanos persistan en sus malignas intenciones. Pue-que tenga razón porque tampoco debemos ser inocentes en eso de que algunos políticos (y otras también), actúan cual delincuentes altamente calificados para cometer toda clase de fechorías. Tendrá razón, digo, aunque con la excepción de aquellos(as) que consideran al nuevo proyecto como la única posibilidad de lograr auténtica justicia social. Cierto es que a quienes así piensan hay que buscarlos como aguja en el pajar, pero los hay que siguen la enseñanza de AMLO y de su alumna más aventajada ahora convertida en Jefa de Jefas.

No ignoremos que en gran medida la 4T es refugio de políticos corruptos, ladrones, inmorales y lo que sigue, pero a pesar de ser lo que son, tratan de no llegar a extremos que pongan en riesgo su libertad y riqueza obtenida a través de malas artes. (“Son ratas, no pendejos”, dijo aquel). Por supuesto son los que obnubilados por el poder pierden la dimensión, pero también pueden sufrir un tropiezo u error que les ubique en la exacta medida de su pequeñez. Hasta ha de creer que los alcance la ley donde la delincuencia es virtud.

El asunto es que la campaña contra el supremo gobierno se intensifica y abundará en argumentos aprovechables con las comparecencias antes de finalizar el mes, de “el mayo” Zambada, Ovidio Guzmán, Vicente Carrillo “el viceroy”, y Pedro Román Oseguera Cervantes, hermano de “el mencho”. Todos ellos que seguro aportarán lo mejor de sus traiciones pá librar el rigor de las sentencias que les esperan. A propo, ¿qué pasará con los ex funcionarios del régimen de Rubén Rocha Moya después de que “voluntariamente” se entregaron y aceptaron cooperar, sea “chivatear” en perjuicio del que fuera su jefe y amigo?. Ojo que a pesar de la heroica defensa desde Palacio Nacional el caso permanece más vivo que la final de fútbol entre Argentina y España.

Hay coincidencias que refuerzan la idea de que México está entre los adversarios ideológicos del imperialismo. Sabrá de la participación de cuando menos 66 países en algo que llaman “cumbre de la ultraderecha” convocada por Marco Rubio el cubanísimo secretario de Estado hecho a imagen y semejanza de mister Trump, quien ahí mismo declaró que EU centrará sus tareas antiterroristas contra los grupos de izquierda “cuya naturaleza fundamental es la misma: el resentimiento ponzoñoso disfrazado con el lenguaje de la justicia y liberación”. ¿Le suena?. Solo le faltó poner de ejemplo a Morena. Rubio, dicen, es el autor de “la genial” idea de masacrar a sus hermanos isleños desde el aire. ¡Qué poca madre!.

Quedamos en que México permanece en el círculo rojo del terrorismo según EU. Al parecer ya no son solo algunos grupos delictivos, sino la 4T que desafía al capitalismo mediante la edición surgida del poder popular. Es una confrontación inevitable provocada por la regresión fascista de los gringos en tiempos de concientización universal. Es decir, cuando los valores sustituyen la voracidad del pasado basada en el uso de la fuerza. Trump se equivoca, debió vivir en el medioevo de permanente guerra por la conquista de territorios a sangre, puñal y espada, pero ni modo, es el enviado del más allá para crear odio y muerte. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

El PAN no se puede quejar. Ya tiene a Ernesto Ruffo Appel para presumir. Resulta que el ex gobernador de Baja California, el primero de la oposición entre 1989-95, fue aprehendido y sujeto a proceso por huachicolero fiscal e integrante de la delincuencia organizada. Según lo investigado pasaba cargamentos de combustible por la aduana de Matamoros sin que nadie lo molestara, hasta que se le acabó el baile…Por otra parte, ¿conoce usted a Rómulo Pérez Sánchez?. Dícese presidente del consejo estatal de Morena. Pues resulta que el sujeto de marras propone aumentar de tres a cuatro años el mandato en las alcaldías. ¿Se le hará poca la robadera?. ¡Ya ni tzinga!.

Y hasta la próxima.