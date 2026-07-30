A Dafne la ahogaron en la taza del baño

El expediente detalla que la jovencita fue víctima de maltratos físicos desde tres días antes de su muerte

Por Staff

Dafne Zapata, de 13 años, murió por asfixia luego de que Estrella “N” le introdujera la cabeza en la taza de un sanitario dentro del campamento de la Academia Militarizada Doenitz, de acuerdo con datos revelados en la audiencia de este jueves, en la que un Juez de Control vinculó a proceso a la instructora y al director de la academia, José Luis “P” por el delito de feminicidio.

Según las actuaciones ministeriales, la tarde del jueves 16 de julio la adolescente se resintió después de tres días seguidos de maltratos físicos y fue llevada a la consulta de una farmacia, donde el médico que la atendió recomendó su hospitalización.

La instructora identificada como Estrellita «M» se negó a trasladarla, bajo el argumento de que la menor fingía su condición, y la regresó al campamento.

Ya en las instalaciones, la instructora sometió a la adolescente a una sumersión forzada en un sanitario. Los peritajes señalan la presencia de rastros de sometimiento en el cuello de la víctima.

El expediente indica que las lesiones sufridas por la menor, junto con el estado de asfixia por sumersión, fueron determinantes en su fallecimiento. Cuando paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar, Dafne ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el expediente judicial, que contiene declaraciones, dictámenes periciales y otros elementos de prueba, el episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de agresiones previas.

La investigación sostiene que la menor fue sometida a un régimen de castigos físicos y verbales desde el primer día del curso de verano, sin supervisión médica ni administrativa adecuada, y que dicho maltrato era utilizado como castigo ante supuestos actos de desobediencia durante las actividades de entrenamiento.

La Fiscalía sostiene además que Danna Yanina «N» presenció la agresión en el sanitario y omitió intervenir o auxiliar a la víctima, conducta que forma parte de la imputación en su contra.

Con base en las imputaciones formuladas por la Fiscalía, la Jueza de Control vinculó a proceso a las dos mujeres y al director de la academia, quienes enfrentan el caso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.