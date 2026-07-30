Descartan parentesco de la juez con involucrados en caso Dafne

La determinación judicial solo acredita la presencia de datos de prueba suficientes para la continuación del juicio.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Ante los señalamientos en torno al manejo del caso, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas confirmó que la juez que encabeza el proceso contra Danna “C”, Estrellita “M” y Jorge Luis “P” no tiene parentesco ni vínculo personal con alguna de las partes involucradas.

Con ello, la institución indica que se garantizó la imparcialidad en las actuaciones legales por el fallecimiento de la menor de edad en una institución educativa.

A través de un comunicado, la autoridad judicial precisó que la revisión del perfil del juez se realizó con base en los protocolos institucionales. De este modo, descartó la existencia de cualquier impedimento legal o circunstancia que comprometa la imparcialidad durante las audiencias del caso que se sigue por el delito de feminicidio.

En cuanto al desarrollo procesal, las detenciones de los tres imputados se calificaron como legales, por lo que el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para cada uno de ellos:

Danna “C”, recibió el auto de vinculación a proceso el pasado 28 de julio por el delito de feminicidio y se fijó un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

Estrellita “M”, quedó vinculada a proceso este 30 de julio por el delito de feminicidio, bajo la modalidad de coautoría.

Jorge Luis “P”, resultó vinculado a proceso por el delito de feminicidio, con base en su probable responsabilidad por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Para los casos de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, la autoridad resolvió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

El Poder Judicial hizo hincapié en que el auto de vinculación a proceso no representa una sentencia ni confirma la culpabilidad de los acusados.

La determinación judicial solo acredita la presencia de datos de prueba suficientes para la continuación del juicio, con apego a la Constitución y la garantía plena del principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.