Director de Academia Militarizada en Puebla se opone a cerrarla

Ordena borrar el nombre en la fachada de la institución y ya se reunió con padres de familia.

Por Staff

Puebla.-El director general de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), Daniel Guzmán López afirmó ante padres de familia que el plantel cuenta con todos los permisos y registros otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial que le indique el cierre del plantel educativo.

Un día después de que la SEP federal anunciara el cierre definitivo de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, su director general y representante legal, Daniel Guzmán López, sostuvo una reunión con padres de familia para asegurarles que el plantel continuará operando porque aseguró que cuenta con todos los permisos y Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones ubicadas en la 17 Norte número 5, en la ciudad de Puebla, Guzmán López aseguró que la institución no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades educativas

«La institución a la que ustedes inscribieron a sus hijos cuenta con todos los permisos. Hasta este momento no nos han notificado y por eso estoy aquí para recibir cualquier notificación. No pueden clausurar porque tenemos todos los permisos», expresó.

El directivo explicó que los registros de validez otorgados por la SEP para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se encuentran incluso visibles en la fachada del inmueble, por lo que pidió a los padres mantener la confianza en la escuela.

Devolución de dinero

Aunque insistió en que la AMIZ eguirá funcionando, Daniel Guzmán López señaló que ningún padre de familia está obligado a permanecer en la institución.

«Si ustedes desean retirar su dinero, lo pueden hacer en este momento. Yo no los obligo a que permanezcan aquí; es decisión de ustedes llevar a sus hijos a donde consideren conveniente», afirmó tras subrayar que México es un Estado de derecho y que una declaración pública no implica automáticamente la clausura de una institución educativa.

Atribuyó la preocupación de los padres a la cobertura mediática del caso, debido al caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, quien falleció el 16 julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin embargo, consideró que la difusión del tema incluso dio mayor visibilidad a la escuela en Puebla.

«Lo máximo que pudiera pasar es que nos retiren el nombre de Academia Militarizada, porque la SEP federal sostiene que esa modalidad educativa no está permitida. Pero esta situación mediática no nos derrumba», comentó.

Mientras la reunión se desarrollaba al interior del plantel, trabajadores de la institución fueron captados borrando el nombre de Academia Militarizada Ignacio Zaragoza de las fachadas de ambos inmuebles que se ubican sobre la calle 17 Norte, uno es la esquina de la 2 Poniente y otro metros adelante.

La acción ocurrió después de que la SEP federal ordenó devolver el dinero cobrado por concepto de reinscripción para el ciclo escolar 2026-2027, tras determinar que la modalidad de escuela militarizada no existe dentro de la legislación educativa mexicana.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que su administración cumplirá con la ley y con los procedimientos correspondientes, pero también buscará garantizar la continuidad educativa de los alumnos inscritos.

Informó que instruyó a las secretarías de Educación y de Gobernación reunirse con los padres de familia para ofrecer alternativas de reubicación en otras instituciones educativas.

«No sólo se trata de clausurar, sino de ver qué opciones se les dan a los alumnos que están estudiando. Esa parte la estamos atendiendo. Vamos a cumplir la ley, que implica la no autorización de este tipo de instituciones de formación educativa, pero también debemos garantizar que los jóvenes continúen con sus estudios», declaró durante su conferencia de prensa desde la Ciudad de México.