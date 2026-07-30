Fallece director médico del HRAEV; su partida enluta al sector salud

El doctor Zamarripa desempeñaba el cargo de director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, donde era apreciado por colegas y colaboradores debido a su vocación de servicio, Chuy

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El fallecimiento del doctor Héctor Zamarripa Gutiérrez, director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria (HRAEV), provocó consternación entre la comunidad médica y el sector salud de Tamaulipas, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria y compromiso con la atención de los pacientes.

La tarde de este jueves, compañeros del especialista se preocuparon al no presentarse a su jornada laboral ni responder llamadas telefónicas. Al acudir a su domicilio, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que el médico, de 70 años y originario de Tampico, ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, el cuerpo no presentaba huellas de violencia y el fallecimiento estaría relacionado con un paro cardíaco. Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes conforme al protocolo.

El doctor Zamarripa desempeñaba el cargo de director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, donde era apreciado por colegas y colaboradores debido a su vocación de servicio, liderazgo y entrega en favor de la salud de las y los tamaulipecos.

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre trabajadores del hospital, profesionales de la salud y ciudadanos que reconocieron su calidad humana y profesional, recordándolo como un médico comprometido con su labor y con la atención de quienes más lo necesitaban.

Autoridades estatales también expresaron sus condolencias. El secretario de Salud de Tamaulipas destacó que la vocación de servicio y el compromiso del doctor Héctor Zamarripa Gutiérrez dejan un legado que permanecerá entre quienes compartieron con él su labor médica, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a su familia, amistades y compañeros. Descanse en paz.