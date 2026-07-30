Fiscalía vuelve a citar a testigo clave en caso de huachicol fiscal que salpica al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán

La FGR llamó nuevamente a declarar a un testigo protegido y a seis elementos de la Secretaría de Marina como parte de la investigación sobre una presunta red de contrabando de combustible que habría operado con apoyo de funcionarios y mandos militares.

POR STAFF

La Fiscalía General de la República (FGR) citó nuevamente a declarar a un testigo protegido y a seis integrantes de la Secretaría de Marina como parte de las investigaciones sobre una presunta red de huachicol fiscal dedicada al ingreso ilegal de combustible a México.

De acuerdo con información dada a conocer por la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los principales acusados en el caso, las comparecencias fueron programadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de

Delincuencia Organizada (FEMDO).

Entre las personas citadas se encuentra el mismo testigo que, en febrero pasado, declaró que integrantes de la organización buscaban el respaldo del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para facilitar la entrada de embarcaciones cargadas con combustible de contrabando.

La investigación también contempla a otros mandos navales cuyos nombres coinciden con las iniciales de funcionarios mencionados en declaraciones ministeriales relacionadas con operaciones realizadas en la aduana marítima de Guaymas, Sonora.

Según las indagatorias, la presunta red habría utilizado documentación falsa para introducir millones de litros de combustible al país, haciéndolos pasar por otros productos para evadir el pago de impuestos. El esquema involucraría a militares, funcionarios aduanales y empresarios.

Uno de los episodios bajo investigación corresponde al aseguramiento de un buque en Guaymas durante 2025. De acuerdo con el testimonio protegido, uno de los presuntos operadores de la organización aseguró que hablaría con Rafael Ojeda Durán para intentar resolver la situación.

Las declaraciones también señalan que el grupo habría operado desde años anteriores mediante la coordinación de embarques, presuntos sobornos y la protección de cargamentos en distintos puertos del país, incluyendo Guaymas y Tampico.

La carpeta de investigación igualmente retoma una carta elaborada en 2024 por el militar Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en la que describía el supuesto funcionamiento de la red de contrabando. Meses después de entregar ese documento y sostener una reunión con el entonces titular de Marina, Guerrero Alcántar fue asesinado.

Hasta el momento, la Fiscalía continúa con la integración de pruebas y la toma de declaraciones para determinar las responsabilidades de los presuntos involucrados.