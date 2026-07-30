Gestiona CLCR arreglos en el libramiento MEX II

Es la principal vía de circulación de más de 16 mil unidades de carga al día con mercancías de exportación e importación entre México y Estados Unidos

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

Gracias a las gestiones realizadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal ante el Gobierno de México, Nuevo Laredo avanza en la rehabilitación del Libramiento MEX II, una de las vías más importantes para el comercio internacional y el transporte de carga del país.

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Federación puso en marcha esta obra como parte del Programa Federal de Conservación y Rehabilitación de Carreteras, fortaleciendo la infraestructura estratégica que conecta a México con Estados Unidos.

La obra federal, ejecutada con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), contempla una inversión de 37 millones 542 mil 588 pesos y consiste en la rehabilitación integral de 32 kilómetros del Libramiento MEX II, del kilómetro 0+000 al 32+500, mediante la reposición total y parcial de losas de concreto hidráulico, además del recarpeteo de dos kilómetros en las gazas de acceso y salida que conectan con la carretera Monterrey–Nuevo Laredo.

La presidenta municipal destacó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y federal para fortalecer la infraestructura estratégica de la ciudad.

“Las gestiones realizadas ante el Gobierno de México hoy se traducen en obras que benefician directamente a Nuevo Laredo.

Agradecemos el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum porque esta rehabilitación fortalece la competitividad de nuestra ciudad, brinda mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta vía y reafirma que Nuevo Laredo sigue siendo una prioridad para el desarrollo logístico y económico del país”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La intervención federal beneficiará de manera directa a miles de operadores de carga pesada, empresas transportistas y usuarios que diariamente utilizan esta ruta estratégica para el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos, al mejorar las condiciones de circulación, reducir tiempos de traslado, disminuir costos de operación y brindar mayor seguridad vial.

Actualmente, la obra registra un avance del 39.25 por ciento y se prevé que concluya el 31 de diciembre de 2026.