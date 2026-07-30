Habrían envenado con cianuro a 15 elefantes

Análisis de muestras recolectadas de sus cadáveres halla rastros de compuesto químico tóxico, dice el Servicio de Vida Silvestre de Kenia.

Por Staff

Kenia.-Las recientes muertes de 15 elefantes cerca de un parque en el sur de Kenia en el último mes probablemente fueron causadas por los animales que ingieren pesticidas utilizados en granjas de tomate cercanas, dijo el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS).

Erustus Kanga, director general de la agencia, dijo a Citizen TV que el análisis de las muestras recolectadas de los cadáveres había encontrado rastros de cianuro, un compuesto químico utilizado en la agricultura como veneno de control de depredadores y un fumigante de plagas, que también ha sido utilizado por los cazadores furtivos.

“El cianuro es un químico altamente tóxico”, dijo. “Si los elefantes consumen cianuro, no pueden sobrevivir un día o dos”.

Las muertes ocurrieron en el santuario de Kimana y en las áreas de rancho del Grupo Kuku alrededor del parque nacional Amboseli, un área que cubre 392 kilómetros cuadrados (96,865 acres) y que, junto con otras conservaciones vecinas, albergan a más de mil 600 elefantes.

La ciudad de Kimana es un productor líder de tomate y un lugar donde los investigadores de la Iniciativa de la Ruta a la Alimentación, un programa de derechos alimentarios, han informado previamente sobre el uso de una sustancia de cianuro en el cultivo.

Isaac Lekolool, jefe de servicios veterinarios y de captura de KWS, dijo a Citizen TV que el contenido del estómago de un miembro de una manada que vagaba por el santuario de Kimana incluía “muchos tomates”, lo que sugiere envenenamiento agroquímico.

Kanga advirtió que los efectos podrían llegar a una población más amplia, ya que el ganado también puede comer de las granjas de la zona.

“Tenemos las cabras, tenemos el ganado que hay. Eventualmente, si este cianuro es realmente el que está en el sistema, entonces vamos a ver un mayor impacto”.

El martes, KWS anunció que estaba investigando la muerte de los elefantes desde el 24 de junio y el 24 de julio en Amboseli. Dijo que 10 de los elefantes habían mostrado signos de parálisis parcial antes de morir y que las pruebas preliminares habían detectado una sustancia tóxica potencial.

Benson Leyian, director ejecutivo de Big Life Foundation, una organización de conservación que opera en el área que rodea el parque nacional Amboseli, dijo que las muertes de elefantes fueron motivo de preocupación.

“Gracias a décadas de conservación centrada en la comunidad, la población de elefantes de Amboseli es una de las mejor protegidas de África, y la caza furtiva de elefantes ha sido prácticamente eliminada aquí. Aparte de las pérdidas durante los períodos de sequía severa, no hemos visto un grupo de muertes de elefantes como este durante algún tiempo”, dijo.

En un comunicado, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal describió las muertes como “profundamente alarmantes”, y agregó que el incidente “refuerza por qué debemos continuar invirtiendo en ciencia, monitoreo y esfuerzos de conservación colaborativa”.

“Cada elefante perdido es significativo, no solo para la especie, sino para la salud de los ecosistemas que ayudan a mantener y las comunidades que viven junto a ellos”, dijo.

Los agricultores y pastores en Kenia han envenenado en el pasado la vida silvestre en represalia por comer sus cultivos y ganado.

En Zimbabwe, los cazadores furtivos han matado a docenas de elefantes al atar agujeros de agua y lamidas de sal con el compuesto químico.

El ecosistema de Amboseli es una fuente importante de ingresos turísticos, pero las tensiones se han ido acumulando en los últimos meses, ya que los líderes locales exigen la entrega de la gestión y las operaciones del parque al gobierno del