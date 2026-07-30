INE por 36 mil 119 millones de pesos para 2027

Del monto que solicitará a la Cámara de Diputados, 22 mil millones serían para la organización de las elecciones federales y a la preparación de la elección judicial

Por Staff

Ciudad de México.-La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló solicitar a la Cámara de Diputados 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos para que el Instituto ejerza sus actividades durante 2027.

De esos 36 mil 119 millones, 22 mil 82 millones 951 mil 540 pesos estarán destinados a las actividades electorales, como la preparación para la jornada electoral del 6 de junio y la preparación para los procesos de elección judicial y revocación de mandato de 2028.

Otros 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos se pretenden destinar solo a la operación en oficinas del INE, como materiales, insumos, mantenimiento y salarios. Se espera que el Consejo General del INE vote el Anteproyecto de Presupuesto el próximo 18 de agosto.

Elección de diputados

Dentro de los 22 mil 82 millones para la Cartera de Proyectos Institucionales, el INE planea destinar 13 mil 453 millones 412 mil 874 pesos solo para organizar la elección intermedia de la Cámara de Diputados federal.

Ese presupuesto representa 43.1% más del que se avaló en el Presupuesto de Egresos Federal de 2024, cuando también se eligió la representación de la Cámara de Diputados; y 54.4% más respecto a lo que realmente se gastó en ese año.

A las elecciones locales se destinarán solamente 474 millones 311 mil 657 pesos, 488% más al aprobado en el PEF 2024 y 619.2% más respecto al realmente ejercido en ese año; eso, debido a que en 2027 se elegirán gubernaturas en 17 estados.

Prerrogativas de partidos políticos

A ese monto total se deberán sumar más 9 mil millones de pesos, que corresponderán a las prerrogativas que recibirán los partidos políticos para el próximo año. Con lo que el presupuesto total del INE podría subir a 45 mil millones de pesos.

Dentro de los 22 mil 82 millones de presupuesto para los proyectos y actividades del INE también se encuentra una bolsa de 4 mil 687 millones 256 mil 96 pesos, reconocida como “presupuesto precautorio”.

Durante la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto, el consejero presidente de la misma, Jorge Montaño, reconoció que ese presupuesto precautorio se destinaría, en su caso, a la organización de una revocación de mandato o consulta popular, en caso de requerirse.

Dentro de los 14 mil 36 millones que se solicitarán para la operación en oficinas del Instituto, 9 mil 495 millones 554 mil 903 pesos se destinarán a salarios y 278 millones 292 mil 601 pesos a la adquisición de suministros y materiales.

En total, tomando en cuenta las operaciones básicas del INE y la organización de elecciones y promoción de la democracia, el Instituto prevé un gasto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos; sin el presupuesto precautorio.