Niegan amparo a Ramón Sosamontes; sigue su proceso por la ‘Estafa Maestra’

Está involucrado en un contrato presuntamente ilegal por más de 353 millones de pesos con Radio y Televisión de Hidalgo.

Por Staff

Ciudad de México.-Un tribunal de apelación negó amparar a Ramón Sosamontes Herreramoro, ratificando su vinculación a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El caso involucra al ex funcionario, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga y ex jefe de comunicación social de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un contrato presuntamente ilegal por más de 353 millones de pesos con Radio y Televisión de Hidalgo, relacionado con la llamada Estafa Maestra.

Sosamontes promovió un amparo directo en marzo pasado donde reclamó el veredicto del 26 de febrero de este año, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quien en cumplimiento a una sentencia de amparo, de nuevo resolvió que existen datos de prueba para procesarlo por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El caso se turnó al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, donde a Virginia Jácome Planté, secretaria en Funciones de Magistrada, declaró infundados los argumentos de Sosamontes Herreramoro para combatir la resolución, por ello le negó la protección de la justicia federal. El quejoso ya interpuso un recurso de revisión.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes Herreramoro presuntamente contrató de manera indebida, con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con ello un detrimento a la hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.

Además, afirmó que Radio y Televisión de Hidalgo no tenía las capacidades para brindar los servicios y tuvo que subcontratar más de 49 por ciento del convenio, violando el tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones.

Las indagatorias refieren que antes de la suscripción de dicho convenio, no realizó una investigación de mercado en la cual se desprendieran las mejores condiciones para la contratación de ese servicio en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Incluso, no justificó con un escrito de manera fundada y motivada como área usuaria o requirente en el que el Estado buscara las mejores condiciones en dicha contratación y que el procedimiento se llevara a cabo a través de una adjudicación directa o una invitación a cuando menos tres personas, exceptuando la licitación pública.

A su vez, el funcionario no verificó que Radio y Televisión de Hidalgo haya tenido la capacidad técnica, material, humana y capacidad de respuesta inmediata y recursos técnicos y financieros para la realización de un servicio, solicitándole, previamente a la firma de dichos convenios, la documentación que así lo acreditara.