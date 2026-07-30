Padres doblan al ISSSTE y frenan privatización de estancia Pekes tras más de 10 horas de protesta

Las familias advirtieron que permanecerán atentas al proceso de renovación del contrato y pidieron al instituto brindar certeza a los usuarios para evitar que la incertidumbre vuelva a repetirse.

Por Raúl López García

Expreso

Después de más de 10 horas de manifestación, reuniones y negociaciones, padres de familia de la estancia infantil subrogada Pekes Victoria aseguraron que el ISSSTE dio marcha atrás a la intención de retirar el servicio, y cobrarlo como si fuera un colegio particular, con lo que, afirmaron, quedó descartado el riesgo de que 79 niñas y niños se quedaran sin atención para el próximo ciclo.

La movilización comenzó luego de que las familias conocieran la posibilidad de que el contrato de la estancia no fuera renovado y que los menores fueran enviados a otro centro de atención. La incertidumbre provocó que decenas de madres y padres se organizaran para exigir una respuesta, al considerar que el cambio afectaría principalmente a los bebés y niños de maternal.

«Los bebés son los que más sufren. Las maestras prácticamente se convierten en su mamá mientras nosotros trabajamos. Si los cambian de estancia dejan de comer, lloran mucho y el periodo de adaptación les provoca estrés, que también se refleja cuando llegan a casa», explicó una de las madres que participó en la protesta.

Los inconformes señalaron que presentaron un escrito respaldado por la Constitución, la Ley del ISSSTE y el principio del interés superior de la niñez, al sostener que el servicio de guardería constituye un derecho de los trabajadores y no una prestación que pueda retirarse por decisiones administrativas o medidas de austeridad.

Al término de las negociaciones, una de las representantes de los padres aseguró que las autoridades les informaron que no les retirarían el servicio. «Nos resolvieron que no nos iban a quitar la guardería. El servicio continúa y con eso ya también estamos agradecidos», expresó, aunque hasta el momento el ISSSTE no ha emitido un posicionamiento público sobre el acuerdo.

Las familias advirtieron que permanecerán atentas al proceso de renovación del contrato y pidieron al instituto brindar certeza a los usuarios para evitar que la incertidumbre vuelva a repetirse. «No estamos pidiendo un favor; estamos exigiendo que se respete un derecho por el que además nos hacen descuentos como trabajadores», concluyeron.